President of the European Lifestyle Medicine Organization (ELMO) Dr. Stefania Ubaldi, Specialist in Internal Medicine- Expert in Nutrigenetics and Preventive Nutrition

Dr. Stefania Ubaldi është Specialiste e FMH në Mjekësinë e Brendshme (nutrigenetics) në Physiopathology dhe Mjekësi Eksperimentale për Hulumtime në Aterosklerozën Karotide. Ajo posa ka perfunduar gjithashtu një specializim të dytë në psikoterapi në “Shkollën Evropiane të Psikoterapisë Funksionale” (Itali), me një tezë mbi lidhjen midis stresit dhe sëmundjeve.

ELMO organizate evropiane qe per nga misioni dhe aktitetet e saj gjason nje mini OKB me mison humnaitar qe tubon eksperte dhe mbasadore nga mbare bota

Stefania Ubaldi aktualisht njekohesiht eshte edhe Presidenti i Organizatës Evropiane të Mjekësisë Lifestyle (ELMO), ajo përfaqëson shoqërinë shkencore evropiane të Lifestyle Medicine.

Ne nje bisede per agjenci e lajmeve “Presheva Jonë” ne Gjenevë se cili eshte se misioni i saj, ajo fillimisht shpjegon se “ELMO eshte nje organizate joqeveritare (ONG) dhe padyshim me detyrat e saj eshte organizate humaniste e apolitike. Ekspert në Nutrigenetics dhe Preventiva Nutrition/Nutriterapy, ne perpiqemi apo thenë me mire praktikojme mjekësinë parandaluese dhe mënyrën e jetesës për parandalimin e sëmundjeve kronike dhe antiageing. Që nga fillimi i praktikës ne kliniken time, iu kushtova promovimit të një stili të shëndetshëm duke aplikuar mjekësi të bazuara në prova në praktikën e saj të mjekësisë së brendshme. ”

Si një eksperte ndërkombëtar në Lifestyle Medicine, Ubaldi është i përfshirë në disa projekte shkencore, disa brenda Komisionit Evropian, të tjerë në fusha universitare dhe ministrore.

Ajo është përgjegjëse për seksionin e ndërhyrjes mjekësore parandaluese si pjesë e një projekti dyvjeçar kombëtar me Ministrinë e Shëndetësisë në Itali për parandalimin e infertilitetit adoleshent (2017-2019).

“Në vitin 2014 themelva MedinVita, një kompani dedikuar për promovimin dhe shpërndarjen e aplikacionit klinik të Lifestyle Medicine, me ndihmën e një ekipi ndërdisiplinor të konsulentëve në të ushqyerit, aktivitetin fizik, terapinë mjekësore. Stresi, Mjedisi i Mjedisit, Toksikologjia, Epidemiologjia, Biologjia Molekulare dhe Biokimi. Në vitin 2015, ajo krijoi kursin e parë të mjekësisë për stilin e jetës për stafin shëndetësor të një spitali publik në Itali, ku ajo bashkë-themeloi shërbimin e parë të Lifestyle Medicine në uroandrology në sistemin e kujdesit shëndetësor. Shëndeti publik italian.” thot ne vazhdim zonja Ubaldi.

Dr. Ubaldi Shqipëria i ak dyert hapur te na bashkangjitet ne misionin tonë

Dr. Ubaldi është profesor i kontratës në Universitet dhe është një folës i shpeshtë në konferencat mjekësore dhe akademike. Ajo praktikon Lifestyle Medicine në Gjenevë dhe Zvicër. Interesi i saj për hulumtime është i përqendruar kryesisht në qasjet ndërdisiplinore në trajtimin klinik dhe në ndryshimin e sjelljes.

“Siq e thash me larte, jemi nje shoqate evropiane joguvernementale qe tubon eksperte shkencor nga mbare evropa dhe bota qe ju perkushotohemi sëmendjeve kronike me aktivitetet tona prevetnive. Selia e ELMO gjendet ne Gjeneve e cila tubon rreth 22 anetare dhe shume ambasadore nga vendet te ndryshme te botes. ” thote en vazhdim bashkebiseduesja jone znj.Ubaldi. Sipas saj kane filluar pergatitjet per mbajtjen e kongresit te pare te ELMO ne jane te vitit te ardhshem ne Gjenevë.

Se sa eshte ne dijeni se nje organizate e këtij karakteri, e këtij misioni vepron me sukses edhe në Shqiperi znj.Ubaldi thote se eshte e njoftuar se ne Tirane vepron Albanian Lifestyle Medicine Association-ALMA, mesa duket drejtohet nga nje grua e shkathet shqiptare me emrin Anila Kalleshi, nese nuk gaboj e cila kete vere ketu ne Zvicer u vleresua me nje cmim te larte, prertigjioz.

Se eshte e gatshme Dr. Stefania Ubaldi te bashkepunoje me Shqiperine apo me “Albanian Lifestyle Medicine Association” ajo ne fund per agjencine elajemeve “Presheva Jonë” ka pohuar se “padyshim jemi te interesuar te bashkepunojme me Shqiperine, cka do te pasurohej edhe me organizata jonë. Shqipëria i ka dyert hapur te na bashkangjitet ne misionin tonë..”