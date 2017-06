Dr. Avdullah Hoti: Koalicioni ynë me program më të mirë në qeverinë tonë për Preshevën

Gazetari i agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” ne biesede me dr. Avdullah Hotin, kandidat për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa

Prishtinë, 6 qershor -Nuk kane mbetur as nje jave para 11 qershorit kur tre krymenistrar e Kosovës (Hoti, Haradinaj dhe Kurti) do t’i shtyejne kuajt per te deshmuar forcen e tyre, kupto besimin e tyre tek qytetaret e Kosovës por edhe jashta saj. Prandaj edhe “Presheva jonë” si nje agjencie vetme shiptare ne Luginen e Preshvës ka intervistuar tre kryeministrat e ardhshëm te Kosovës Ramush Haradinaj, Abdullah Hotin dhe Albin Kurtin te cilet flasin pos fushates parazgjedhor ne Kosovë për prioritete e qeverise se ardhshme duke shpalos stregjine e qeverive edhe për Luginën e Preshevës.

Dr.Hoti: Rruga e Serbise per ne BE kalon permes njohjes së Kosovës dhe rrespektimin te te drejtave te shqiptareve ne Luginën e Preshevës!

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa eshte dr. Avdullah Hoti i cili ne intervisten ekskluzive dhene sot agjencise së lajmeve “Presheva Jonë” fushatën parazgjedhor e ka cilësur te mire dhe demokaratike duke u zotuar se me fitoren e LDK-së, kolaciomnit tone “nuk do të lejojë që shtetin dhe shoqërinë e Kosovës ta mbizotërojë të fortit dhe muskujt.

“Në qeverisjen e këtij koalicioni do të ketë rend dhe ligj për të gjithë qytetarët e Kosovës” ka thne ne vazhdim Avdullah Hoti.

Dr.Hoti si kryeministri i ardhshëm i Kosovës për qytetarët e Luginës së Preshevës, ai siguron barazi dhe trajtim të njejtë të qytetarëve të Luginës si në të bërit biznes, si në shëndetsi, pjesmarrje nëpër projekte zhvillimore dhe trajtim të veqantë të të rinjëve që studiojnë në Republikën e Kosovë.

Duke folur për situaten ne Luginen e Preshevës ai ka kerkuar nga utoertiet serbe ne Beograd qe t ehiqindor enga poltikat diskrimunuese. “Rruga e Serbise per ne BE kalon me njohjen e Kosovës dhe përmes Preshevës, kuptohet rrespektimi i te drejtave legjitime te shqipatareve ne këte pjese te Evropës. serbi s ak te dsrjete te dejte te kerkoj ato te drjat per serbet e Kosovës, kur aty ju mohon shqiptareve ne Luginë?!..” ka nenvizuar z.Hoti për “Presheva jonë”

“Pike qendrore eshte involvimi i gjithe shqiptareve ne rajon ne polotikat e pergjithshme qe i kemi ne. Konfimimi i marëdhenve vëllazerore me Shqipërine dhe gjithe shqiptaret ne ballkan jane prioritet dhe angazhimi i yni paresor konform progamit tonë.” ka shtuar dr.Hoti perr agjencine e lajmeve “Presheva jonë”

Sipas kandidatit nga radhet e LDK-së për kryeminister dr.Avdullah Hoti “Ne kemi porogranin me te mire dhe kemi me i adresuar dhe shqyrtuar kerkesa e shqipitareve te Lugines se Preshevës ne mënyre serioze nga qeveria e jone e ardhshme. Sidoqftë LDK bashme me partiete aleate ne koalicion ka programin me te mire dhe me serioz sa i perket angazhimit të qeverise sone ne Luginën e Preshevës”

Ndersa lidhur me rolin e diasporesd ehe vendisn e sjka ne te ardhmen ne qverine e Koovës, ne fund z.Hoti ka pohuar se “padyshim kjo pjese e popullktes sone te njohur me emrinj si diapsore do ta ket evendine emriotur ne isnitucione ttona. por edhe qveria jonee ardhsme do te mrremet me shume me ta. Po ashtu diapsora ka pjesëne e vacant ne programet tona për te ndihumar ata per ingerime ne perendim dhe ruajtjen e ghuhës, mbsjtjen e lidhjeve me vendlindjen, duke ju mundeusar atyre te investojne permes bizneseve te ndryshme ne ne atdhe per nderitmin e lagjes, fshatit, qytetit dhe vendit te tyre..”