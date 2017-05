Deputeti dhe gazetare nga Tirana, Prishtina e Presheva vizite tek ambasadori i shqiptarëve në Gjenevë “Skender Beu”

Sami Gashi deputet i vetëm shqiptar ne parlamentin zviceran, para bustit të kryheroit tone kombëtar Skënderebut ne Gjenvë i cili tha duke qeshur se “une nuk pranoi” te dal ne foto me gazetare, se ata pastaj më lavdërojnë..

Gjenevë, 6 maj –Shqiptaret nga Shqiperia, Kosova, Maqedonia e Presheva në Gjenevës sot me rastin e 549 vjetorin e vdekjes kane kujtuar heroin kombëtar – Skenderbeun. Ambasadori i shqiptarëve në Gjenevë “Skender Beu” me ekt epervjtor ka pritur deputetin nga Gjeneva si dhe gazetare nga Tirana, Prishtina e Presheva.

Delegacioni eshte prire nga deputeti zviceran Sami Gashi, Aleksander Cipo, kryetara i Shoqtes se Gazerteve Shqiptar (SHGSHJ) nga Tirana te shoqeruar nga Nefail Maliqi, kryetar i Shoqates se Gezetarëve Shqiptare ne Zvicer dhe BE si dhe kelege te tjera nga Prishtina, Shkupi dhe Presheva.

Delegacioni shqiptare ne fakt sot kanë pritur tere diten per t ‘i dhene perparesi delegacioneve te ambasadave dhe konsultave nga Shqiperi apo Kosova qe ata se ta së pari te nderojne “Skendrebeun” buz liqenit Perle du Lac afër OKB-së ne Gjenevë me rastin e ditëlindjes së Heroit, por fatkeqisht si vite me pare, as sivjet askujt nuk ju kishte kujtuar tja benin nje vizite te tille domethënese horoit tone gjithkombëtar.

Sidoqfte delagacioni nga viset tona shqiptare te kryesur nga nje deptet dhe dy kryetar te shoqatave te gazetarëve shqiptare, kane vënë një tufë lule tek busti i tij që buze liqenit ne Gjenevë duke pekujtuar dhe dneruar herpoin tone ter gjithna kohrave. Deputeti Sami Gashi tha se ky bust, ky bir i yne në Gjenevë po i jep nder dhe krenari jo vetem shqiptareve por edhe “kryeyqtetit” diplomatik dhe Zvicres.

“Në Gjeneve ne me kolget tanë ishim per ta nderuar heroin tone kombëtar Skenderbeun i cili po perfaqeson denjesisht kombin tone ne këtë metropl evropina,. Skenderebu ne Gjeneve eshte me shue s enje bust, me shume se nje heroi i ynë, ai este dhe mbetet absador më i mire i popullit tone nga ballkani. Vizita te Skendereun e bëme bashakirsht me gazetare, koelge keta nga gjitha torjet tona etnike, perkunder asaj se ne këte qytet dhe Zvicer kishte së paku 3-4 ambasadore shqiptar nga Shqipëria e Kosova si dhe konzullata e kryetar shoqatas e asocionesh shqiptare qe fatakqesisht askënd nuk e takuam ne këte ditelindje tek busti i Skendrebut?!., nese jo për nje fjalim bole se paku per të kejtuar me nje një tufë lulesh tek busti i Heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu sot me 6 maj…” ka thëne per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” ne Zvicer z.Aleksander Cipa, kryetar i SHGSH nga Tirana.

Emri i Skënderbeut ka qenë burim frymëzimi për rilindasit, shembull i ndritur për t’u pasur në betejat e ndryshimeve për t’i kthyer popullit lirinë, dinjitetin, bashkimin e hapur, rrugën e përparimit. Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdoherë ka shembullin dhe simbolin e bashkimit, të vëllazërimit, të lirisë, të atdhedashurisë, të harmonisë e të demokracisë.

I lindur sot me 6 maj, para 549 vitesh, në janar të vitit 1468 Skënderbeu u sëmur gjatë zhvillimit të një Kuvendi të thirrur nga ai, në të cilin ishin të ftuar të gjithë princat shqiptarë. Ai vdiq ne moshen 63-vjeçare më 17 Janar 1468 në Lezhë. Gjergj Kastriot Skënderbej mbetet figura legjendare e kombit shqiptar në shekuj.

Gjatë punës 15-vjeçare në drejtimin e shoqatës ndërkombëtare për solidaritet dhe zhvillim të vendeve të lindjes, “Solidest” me seli në Gjenevë gte rire nga profesor Astreti Leka më është dashur të mësoj shumë dhe të veproj në shumë vende të botës, ku kam dërguar zërin e kombit tim dhe kam ndihmuar për ngritjen e dinjitetit të bashkëkombësve të mi pranë autoriteteve shtetërore.

Heroi ynë kombëtar, duke mbrojtur tokat dhe vlerat shqiptare, mbrojti edhe qytetërimin perëndimor, të cilit i takojmë. Lavdi i qoft! Me këto fjale deputeti dhe gazetaret shqiptare u ndanë sot nga “ambasadori ” i shqiptareve në Gjenevë z.”Skender Breu” të cilet me pas shtruan nje darke n një nga restaurat me luksoze ne ketë qytet “Chez Remo”, pronar i nje shqiptari nga Mitrovica Remo Ahmeti e mbane me kater vëllezërit tjerë..