Demaci i ka dy fjalë për Beogradin: Shkiet duhet me pas një punë të qartë, se ata nga Presheva deri në Nish janë me qira, në toka të huaja!

Preshevë, 22 prill -Lideri i Luginës së Preshevës Jonuz Musliu, pas intervistës për “Presheva Jonë”, po çon peshë Serbinë, pasi këmbëngul në bashkimin e Luginës me shtetin amë të Kosovës, konform vullnetit të popullit etnik shqiptar të Medvegjës dhe Bujanocit në referendumin gjithpopullor të 1 e 2 marsit 1992.

Demaci: Serbia ne tokat e huaja edhe me qira edhe ngucakeq !?

“Ja përkujtojmë shkive në Boegrad, se Serbi na i ka borxh tokat tona, sespe ne sot atje kemi edhe një Kosovë e gjysëm nga Presheva deri në Nish, te Molla e Kuqe dhe ato janë toka shqiptare. Serbet nga Presheva, në Nish e deri ne Kraljevë janë me qira, në toka të huaja..Ata duhet te na thone “havla zemo” qe s’po na lypni pare për qira..” ka deklaruar në intervistën ekskluzive për agjencinë e lajemve «Presheva Jonë » veprimtari i shquar z.Adem Demaci.

Sipas z.Deamci “lideri juaj Jonuz Musliu ka te drejte te kërkoj bashkimin me Kosoven, sikur “Srpsak Republika” qe ka te drejte bashkimin me Serbinë. Ai kete thote sigurisht konform Referendumit te 1-2 marsit 1992 ku popullat shumice ne Luginen e Preshevës eshte përcaktuar qarte per kete proces, bashkimin me Kosovën. Dhe nëse kjo Serbi mundet me i mbajtur me zor, t’i mbajë…Sikur Kosovën a mundi ta mbante..” ka deklaruar në vazhdim z.Demaci.

Keshtu, veprimtari i shquar Adem Demaci duke kundershtuar kimbimin eterritoreve mes Kosoves deh Serbisë, thore se “nuk pajtohem asesi me këto ide , spekulime apo pazarlleqe, sepse Serbia vetëm mund të ktheht andej kah ka ardhur, kah karpatet ruse, sespe shiparet ne Kosovne Lindore jane atokton, ashut siq e dokuimenton edhe akamdeiku i njohur serbe Rade Mihaljcic i cili shpjegpn qarte se serbët jane ardhacakë, shqiptarët autoktonë në Ballkan. Prandaj Kosova as Presheva nuk ka asnjë pëllëmbë tokë me dhanë falë. Ket le ta dine Serbia sot e një mije vjet!»

Ne këtë bisede Adem Demaci e pyet Beogradin, se “a e din ata një fakt se Lugina e Preshevës sot është pjesë e “Serbisë së madhe” ku Serbia, herë me luftra e herë me tinzija, me dhunë e me presion e ka tkurrur Kosovën për gati cdo 20-30 vjet duke e shtyer gurin e megjës prej Nishi, tek Molla e Kuce.. ngushto e ngushto deri në Leskoc, shtyej e shtyej deri në Vranjë e sot e ka prurë gurin e megjës me sukses deri në Medvegjë dhe dëshiron t’i mbajë sot me zor edhe Preshevën edhe Bujanocin e banuar me shumicë shqiptare, që në fakt dikur edhe Medvegja ishte e banuar me shumicë, që sot atje janë apo nuk janë as 500 shqiptarë ?!..”

Në fund z.Demaci pohon se “eshtë koha që Serbia i ka borxh Kosovës për t’ja rikthyer trojet e veta etnike nga Presheva e deri në Nish të ozurpuara me luftra e dhunë..”