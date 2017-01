Demaci: I bëjmë me dije Beogradit, as Veriun as Preshevën.. e jona është deri në Nish!

Preshevë, 29 janar -“Ne ja bëjmë me dije Beogradit, se Kosova asesi nuk ka asnjë pëllëmbë për t’i dhënë falë Serbisë… Ja përkujtojmë Beogrdait se Serbia na ka borxh dhe sot atje kemi edhe një Kosovë e gjysëm nga Presheva deri në Nish, te Molla e Kuce dhe ato janë toka shqiptare. Dhe nëse ky serbi mundet me i mbajtur me zor, t’i mbajë…Sikur Kosovën a mundi ta mbante..” ka deklaruar në intervistën ekskluzive për agjencinë informative kombëtare « Presheva Jonë » veprimtari i shquar z.Adem Demaci.

Idete e disa serbomedhnjeve jo vetme ne Serbi por edhe dis anë Kosovë, lansuar se « që veriu i Kosovës t’i jipet serbisë, e Lugina e Preshevës Kosovës« ka pasur reagime dhe kritika të ashpra nga radhët e politikajve dhe intelektualëve , sidomos njohesve t emire te hiostirse se shiptarëve ne Ballkan, sipas te cileve nje gje e tille eshte utopike, e papranueshme.

Keshtu, veprimtari i shquar Adem Demaci jo vetëm që nuk pajtohet me ekto ide , spekulime apo pazarlledqe siq i quani ai, sespes sipas tij « Serbia vetëm mund të kshyr kah dielli ose t ektheht andej kah ka ardhur, kah krapatet ruse, sepse Kosova nuk ka asnjë pëllëmbë tokë me dhanë falë… »

harattaaSipas Demacit « Serbia na i ka borxh tokat tona deri në Nish. Kosova, jo që nuk do t’i jap Veriun, por sikur Mitrovica ashtu edhe Lugina e Preshevës janë dhe do të jenë pjesë të Kosovës. Serbia na ka borxh dhe ajo herdokurdo duhet shqiptarëve t’ju kthej tokat e veta . A e dini një fakt se Lugina e Preshevës sot është pjesë e “Serbisë së madhe” ku Serbia, herë me luftra e herë me me tinzija, me dhunë e me presion e ka tkurrur Kosovën për gati cdo 20-30 vjet duke e shtyer gurin e megjës prej Nishi, tek Molla e Kuce.. ngushto e ngushto deri në Leskoc, shtyej e shtyej deri në Vranjë e sot e ka prurë gurin e megjës me sukses deri në Medvegjë dhe dëshiron t’i mbajë sot me zor edhe Preshevën edhe Bujanocin e banuar me shumicë Shqiptare, që në fakt dikur edhe Medvegja ishte e banuar me shumicë, që sot atje janë apo nuk janë 500 shqiptarë ?! ..

Në vazhdim z.Demaci pohon se Serbia i ka borxh Kosovës për tja riktyher trojet e veta etnike deri në Nish të ozurpuara me luftra e dhunë…

