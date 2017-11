Çun Lajçi e Fatime Sefaj sot kanë marrë një lajm të dhimbshëm. Ata kanë humbur vajzën e tyre Bubulina Lajçi e cila ka ndërruar jetë sot në orët e paradites së ditës së sotme. Një lajm tepër i dhimbshëm qe ushtoi deri ne Preshevë per aktorin tone te madh qe humbi te vetmen vajzë..

Çun Lajçi gjendet në SHBA ku është nderuar me Mirënjohje nga Albanian American Society Foundation, Inc. dhe Sons & Daughters of Albania in America dhe nga kryetari i qytetit të Bronxit Ruben Diaz, për kontributin tartistik e kombëtar të Çun Lajçit.