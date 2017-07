Lion, 29 korrik -Ende pa anetarsuar Kosova ne Interpol duket se kane filluar te dridhmet nme Serbi,m ndoshta spe jo po bhet anetare porse nje liste e gjate ndoshta neser mund ta presin per t’u arerstuar nga autoritet e Prishtinës, perfshire ketu edhe kreun e shtetit serb. Mu rreth kesaj ceshtje sot mediat e Beogradit kane shprehur shqtesim duke shtruar pyetjen identike: Cka do të ndodhe, nese, nesër Prishtina do te vente Vucic dhe Dacic ne listëne e të kerkuarve nga Interpoli ?.., transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Cka thote per rreziqet e Serbise, pas anetaresimit te Kosoves ne Interpol Marko Nicoviç, anëtar i Shoqatës Botërore të Shefave të Policisë

Anetaresim i ne UNESCO eshte vetëm nje loje femijesh ne krahasim me atë që zyrtarët e Kosovës mund të bëjë me anëtarësimin në Interpol, ka dekalruar sot per “Sputnik” Marko Nicoviç, një anëtar i Shoqatës Botërore të Shefave të Policisë.

Kosova ka një shans të mirë për t’u bërë një anëtare e Interpolit në seancën e shtatorit të Asamblesë së Përgjithshme të kësaj organizate, kete ja kishin konfrumra javen qe shkoi edhe zyrtaret e kesaj organizate policore boterore anti-krim. Po, nëse kjo ndodh, anëtari i Shoqatës Botërore të Shefave të Policisë Nicovic ne vazhdim ka thene se “Kosova me kete hap, Serbia do të kishte pasoja shkatërrimtare…”

Sipas Nikovic “ata (Kosova, shën i redaksisë) mund të vënë të gjithë në urdjher arrest te Interpolit, për shembull Vuçiç, Daçiq, Stefanovic apo ndonjë politikan tjetër nga Serbia për krime lufte të dyshuara apo nxitje të saj..”

“Ne patëm një shembull Oliver Ivanovic. Ky person nuk do të jetë në gjendje të lëviz nga vendi dhe të Serbisë në asnjë mënyrë nuk do të jetë në gjendje të ndikojnë “, ka shtuar Nicoviç.

Zyrtarët imunitet diplomatik serb nuk do ta mbrojë atë nga arrestimi nëse emrat e tyre do do te fuiguronin ne listën e Interpolit, shpjegon Marko Nikoviç duke shtuar se urdhër arresti mund të heqin vetëm nga ai vend i cili e ka vënë ne listë!

“Në qoftë se ju vendosni të thënë Vucic tek lista urdhër, Kosova mund të marrë vetëm atë poshtë në listë. Ai nuk mund të ketë imunitet diplomatik, por ata e kishin atë, dhe Haradinaj, Thaçi dhe Çeku, megjithatë, u arrestuan përsëri në vendkalimet kufitare. Vërtetë, lëshuar në presionin amerikan lobi, ose arrestimin e ndonjë zyrtarëve serbë do të poshtëruar Serbinë për shkak se këta persona do të kërkohet nga Kosova. Edhe siklet i madh do të jetë për arrestimin e tyre, dhe të japë Kosovën “, thotë Nikoviç.

Jo vetëm do të bashkohet zyrtarët e Interpol Kosovës kanë fuqinë për të vënë të gjithë në urdhër-arresti, duke shtuar Nikoviç, por gjithashtu do të gjetur më shumë për ndonjë person në nivel ndërkombëtar kryesor kërkimin, duke përfshirë qytetarët e vet. Siç thotë ai, mundësitë për abuzim të anëtarësimit të Kosovës në Interpol janë të pafundme dhe vetëm imagjinata është kufiri.

Nicoviç thotë se “kjo situatë tregon hipokrizinë e përgjithshme e palës amerikane.” “Haradinaj, Thaçi, Kurti … ata të gjithë kanë një shtet dhe parti politike, por pjesë e arritur edhe të organizatave mafioze që kontrollojnë Kosovën. Koha që Kosova të bëhet anëtare e Interpolit është një mundësi që krerët aktualë të këtyre strukturave politike në Kosovë nuk mund të dihet se çfarë po ndodh në botën e kërkimit të policisë kriminale…”

Cka thone nga Interpoli dhe ekspertet nderkombëtar për “Presheva Jonë” per anetaresimin e Kosovës ?

Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që në Asamblenë e Përgjithshme të ardhshme që do të mbahet në kryeqytetin kinez (Pekin) nga 26 deri më 29 shtator 2017 në agjendë ka vënë edhe (mos) pranimin e Kosovës në këtë organizatë të policisë ndërkombëtare anti-krim (International Criminal Police Organization-ICPO) ka deklaruar sot për “Presheva jonë” zyrtarja e Interpol-it R.B.

Se a i plotëson Kosova kushtet për të qenë anëtarë e Interpol-it? Kësaj pyetje i është përgjigjur zyrtari tjetër i Interpol-it R.B. Zyrtarja e Interpol-it duke konfirmuar se Kosva ka aplikuar për anëtarësim ka pohuar se “për antarësimin e Kosovës në Interpol, Asambleja e Përgjithshme e kësaj organizate është ajo që do të vendosë…”

Sipas zyrtarëve të Interpol-it “një vend, i cili aplikon për të qenë pjesë e kësaj organizate, nuk është i obliguar të jetë anëtar i BE-së apo OKB-së. Pra, këto kritere nuk janë të domosdoshme për ne, për të qenë një vend anëtar i organizatës sonë. Besoj se Kosova nuk do të ketë ndonjë pengesë për anëtarësimin e saj në këtë organizatën tonë..”

Burimet e agjencise së lajmeve “Presheva Jonë” mposjne se një shans të madh që ata do Kosova në shtator do të pranohen për të Interpolit për shkak se ajo është shumë e rrallë që Asambleja e Përgjithshme refuzon dikujt anëtarësim.

Kurse nje eksprete nderkombëtar pe hetuesi anti krim që ka punuar nje kohe te gjate ne gjykaten e Hages i ka dekaléruar agejncise s elajemeve “Persheva jonë” se nuk eshte qudi qe anetaresimi i Kosoves te kushtëzohet me mosprekjen e disa personaliteteve te larta serbe paamavresisht nga e kaslauara e tyre dhe vetem kjo amnesty apo “imunitet” që mund t’i jepet Prishtina kreut te shtetit sebe, do te mund t’i shpëtonet ata nga Interpoli

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ju kutojme, se Interpoli me seli në Lion, Francës është organizata e pestë më e madhe ndërkombëtare pas me numrin e shteteve anëtare, pas Bashkimit Postar Universal, FIBA, Kombet e Bashkuara dhe FIFA-s. Ajo ka 190 vende anëtare dhe një i dhënë një buxhet prej 59 milion dollarë.