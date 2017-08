Bujanoc “Ditët e Diasporës shqiptare-2017”. Mirë se na erdhët mergimtatë, pa juve s’ka t’gjallë!

Bujanoc, 7 gusht -Mbrëmë në sheshin e qytetit te Bujanocit eshte mbajt manifestimi tradicional “Ditët e Diasporës Shqiptare -2017” -“Mirëserdhet mergimtatë pa juve s’kta të gjallë..” ihste motja e ketij takimi tradicional ne Bujanac med mergimtareve dhe qytetarëve ne këte qytet.

Sheshi i qytetit ishte i mbushur me plote n jerës, kyreisht nga diaspora. N eshesh apo rreugve ishin isntaluar edhe 14 sthenda me produkte vendore… lëngje, prodhime qumshti apo bimore, e produkte tjeta te mishit terun, te shqoeruar padyshim edhe me ëmbëlsira dhe uje te ftofgte per t’u shuar eshtjen dhe freskuar ne ekot dite vape, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ne kete mbremje takim me tradicional me mergimtaret tanë “Ditët e Diasporës shqiptare -2017” edhe me interesant dhe atraktiv e bene prezenca e anëtarëve te shoqërive kulturore dhe artistike “Jehona”, “” dhe “Shqiponjat” nga Bujanoci.. te cilet nkenaqen publikun deri ne oret e vona..Pjesë e këtij manifestimi ishte edhe prania e grupit kosovar “Fisnikët”