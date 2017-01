Brukseli, Beogradit dhe Prishtinës: Me 24 janar bëhuni gati per dialog ne Bruksel, leni pushkët në shtëpi

Bruksel, 19 janar -Dialgu iu ngrire pas kodit te telfonise serbe ne Kosaovë dhe murit serb ne Mitrovicë ka gjasa te rifilloje ne javën e ardhshme meson agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga buriemet diplomatike nga Brukseli.

Nga pala serbe sigursiht Marko Gjuriq nuk do të perfaqesoj delegacionin serbe pas shakrkimit te tij, kurse nga pala kosovare mbete enigmatike Edita btahiri do te shkoje apo jo, për shkak nje ser krtikash nre adrese te saj pas dëshitmit të dialogut dhe sjelljes se Kosoves ne prag lufte. N emesazhin e diplomatit nga Brukseli permes “Presheva Jonë” dergfuar aplev e ne rajon thuhet se “Beogradi dhe prishtiuna të behen gati per dialog ne Bruksel, leni pushkët në shtëpi. kane kaluar kohart e luftrave. Blalkni eshtze lodhur nga dhuna, ak nevoje per paqe…”

Shkojne ne Bruksel per te zvogëluar ose per te ngritur murin e serbeve në Mitrovice edhe per 5 cm..

Përfaqësuesi i BE-së Lartë për Politikën e Jashtme dhe e Sigurisë Federica Mogherini nga Davosi i Zvicrës bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve qe do t eishte en favro te paqes dhe stabliteti ne rajon.

Të shtunën autoritetet e Kosovës ndaluan hyrjen në Kosovë të një treni që ishte nisur nga Beogradi në drejtim të Mitrovicës i dekoruar me flamuj serbë, me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjuhë dhe ikonografi mesjetare. vec asaj muri i premtuar nga Edita tahir se do te rrzohet ai eshte end ene kembe?! Me 24 mars prtitet ose te ritet ose t eshkrutohet perr 54 cm..

Zhvillimet rreth trenit nxitën luftë fjalësh të ashpra ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës por edhe shqetësimet e diplomatëve për rritjen e tensioneve ndërmjet të dyja palëve.