Bruksel, përfundon takimi i serbeve dhe kosovarëve pa kurrëfar vendimesh?! Thaci ku e la dokumentin e njohjes?

Bruksel, 1 shkurt -Akrepat e ores kane kapercyer oren 23, kur edhe ka përfundoi takimi mes delegascionit kosovar dhe serbe, ka njftuar per agjenciene e lajmeve “Pesheva jonë” zdhenësja e BE-së Maja Kocijancic.

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Federica Mogherini, ka ripërsëritur se vazhdon të mbetet e inkurajuar nga përkushtimi i treguar nga të dy palët dhe ka theksuar sërish se takimet po i ndihmojnë uljes së tensioneve mes dy shteteve.

Per kete raund te ri te bisedimeve me shume u fol e u qu pluhur para se te shkonin ne Bruksel se sa tash kur personzhet jane atje qe duket edhe kesaj radhe ka deshtuar për shkak se asnje vendim ammrveshje nuk u ndërmor, madje as deklaratë. Kete e deshmon se edhe zytaret BE-së nuk jane ne gjendje te thone asnje fjale rreth takimit.

Megjthate agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga uriem t esja diploamtike ka mesuar se kesja radhe ne Bruksle nuk fol pe rtrenin, por ems hume per asociacionin e omunave serve dhe murin ne ems te yteti te mitorivces qe si duket ky mur dhe AKS jane bërë “patate e nxehte” aq sa per Prshtinen, po aq edhe per Brukselin.

Eshte quri pse delegacioni nga Prishtina dhe Boegdai bisodojne natën?. te cilatz bisediuem deir tassh ishin tre pasuksesshem sikur po e justifkojnë at thenin e popullore: Puna nates sherri ditës, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Brukseli.

Pytjes se ku e la dokumentin e njohjes Hashim Thaci, zyrtarje BE-së duke mos dashur te komentoj, u pergjigj se “nuk di per cfare dokumenti e keni fjalën. Pyetne Thscin nese e keni fjalen per at dokumentin e njohjes.”

Pas takimit, të dy delegacionet nuk kanë dhënë deklarat. Thone pësimi është mësim, pasi perfaqesuesja e larte e BE znj.Mogherini heren e fundit ne Bruksle ju kishte ngrehur veshin Nikolicit dher Thacit si “fëmije” te halitshëm dhe llafazan