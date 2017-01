Bruksel, Dialogu herë të para e herë te mas, Zonjusha Edita, jepi mushkës gas!

Hashim Thaci ko Kaderi Veseli + Edita Tahiri dështuan në janar, tahs prvjnje ne shkurt…por minsitra pe tahcit per dilaog qe sot eshte dorëzuar e cila thote se “nuk paska date te caktuar”?! M eekte mund te thuhet se ajo paralajmëron coptimin e Kosoves me Serbise ashtu siq po kerkon Ivica Dacic dhe Beogradi, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Vazhdon loja pa kufi e Beogradit me Kosovën në Bruksel

Pas tensioneve të fundit, të shkaktuara nga provokimet e Serbisë, duke nisur nga ndërtimi i murit në Mitrovicë, arrestimin e Ramush Haradinajt në Francë me urdhër serb dhe tentimi për futjen e trenit në territorin e Kosovës, është shtruar kërkresa që dialogu në Bruksel të ndryshojë format.

Ne kete dialog mes Preshtines dh Beogradit duke harruar shqiupotzaret e Lugines se Preshevës me fitmtar deri tash ka dalur Serbia. Per inkudrimin e Lugines së Presheves ne procesin e dilogut ne Bruksel zyrtaret e BE-së per ghajuencine e lajemeve “Presheva Jonë” kane deklaruar se kjo mund te jet ee muindshme pe rhire te recoprocitetit. por per kete se pari duhet te vendosin Dacic dhe Thaci, neshkruesit e marërveshjes se 19 prillit te vitit 2013. Dhe pas gjashte vitesh negociatash, analistet kosovar thone se asgje nuk eshte bere nga ky dialog dhe ky dilaog sot njihet si i deshtuar, qe shume analsite e konsiderojenë ket deshtim si zurja haku të Prishtines pse lane të harre Luginen e Presheves ne kete proces?! nga ekipi ministrave të Thacit. Me rivzahimin eneserm te dilaogt ne Bruksel mes Isa Mustafes dhe Aleksander Vucicit, mund të thuhet se vazhdon loja pa kufi e Beogradit me Kosovën. Prandaj dialogu herë të para herë te mas znonjusha Edita, jepi mushkës gas !

Në fokus të diskutimeve në rundin e ardhshëm të bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve në mes Prishtinës dhe Beogradit, që do të zhvillohet më 1 shkurt pa Thacin dhe Nikliqin, por vetme me Isa Mustafen dhe Aleksander Nikolic në Bruksel, do të jetë rikonfirmimi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura në të kaluarën

“Marrëveshjet e pazbatuara – në fokus të bisedimeve Kosovë – Serbi” kaska thne ministraj e Thacit për idalog 24 ore para raundit njeqindt ne Bruksel te Priushutnes me Beogradin. Nese negociesit i rikthehen dialogut siq thote Edita Tahiri, mos zbatimit të marrvesheshjve, del se dialogu i filluar para gjashte vitesh, nevoiten e gjashte tjera per te përfunduar?! kupto deri ne pension te zonjushës Edita Tahirit) Kesaj i thone vazhdon loja pas kufi e Boegradit me Kosovën ne Bruksel. Dialogu here te para here te mas jepi Gjyle (Edita) gas!, ka shkruar agencia e lajemeve “Presheva Jonë”

Kur u arrit marrëveshja e famshme në prill 2013 në mes të Thaçit dhe Daçiq u mendua që ngadalë dialogut Kosovë-Serbi po i vie fundi dhe duhet pritur vetëm konkretizimin e marrëveshjeve dhe zbatimin e tyre. Pasi që dialogu po zgjat përtej parashikimeve dhe me opozitën e cila deri tani e ka kundërshtuar këtë dialog si të dëmshëm, rishtazi gjithherë edhe më shumë kemi zëra nga pozita, madje edhe nga protagonistët e dialogut në krye me EditaTahirin që ky dialog në këtë formë nuk po ka kuptim.

Ndërtimi i murit në afërsi të urës kryesore mbi lumin Ibër, kishte ndodhur në muajin dhjetor, nga autoritetet lokale të Mitrovicës së veriut dhe është pasuar me kundërshtime të ashpra nga autoritetet e Kosovës. Për rrënimin e këtij muri, edhe Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë, në bazë të së cilës muri duhet të shembet gjatë këtij muaji.

Se muri do të rrënohet, e ka thënë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, duke mos precizuar ndonjë datë të saktë, por siç ka thënë, “më datën 1 apo më 17 shkurt, nuk dihet por, ai do të rrënohet”.

Por, autoritetet lokale në Mitrovicë të veriut, por edhe Beogradi zyrtar, e kanë kundërshtuar rrënimin e murit.

Në anën tjetër, ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, e cila disa here kishte paralajmeruar dat per rrezimi e këtij muri por sun ja qleloi, tash ajo esdhte doperzuar due thne se “nuk ka dhënë ndonjë datë të caktuar për rrënimin e këtij muri.” Deklarata e saj se “nuk paska date te caktuar” mund te thuhet se ajo parlajmron coptimin e Kosoves me Serbise ashti siq po kekron Ivica Dacic dhe Beogradi.