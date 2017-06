Biznesmeni nga Gjeneva premton Kryeministrin e ardhshëm: Kosovën do ta bëjme Zvicër!

Gjenevë, 10 qershor -Vetem 24 ore para zgjedhjeve ne Kosovë biznismeni dhe humanisti i njohur shqiptar ne Gjenevë Besnik Ajeti (BESI BENZ) ka takuar kandidatin potencial për krememinsiter te Kosovës prof.dr. Avbdullah Hotin, njfton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Besi Benz nga Gjeneva ne Prishtine, homazhe te i madhi Ibrahim Rugova, presidenti historik i Kosovës

Para takimit me dr.Avdullah Hotin, Besi Benz nga Gjeneva ne Prishtinë agjen da e tij ka nisur me vizitene ka nisur duke bere homazhe te i madhi i madhe Rugova, presidenti historik i Kosovës. Nga ky takim mes Hoti dhe Besi Benz ku mbizotëroi biseda kryesisht për rolin e diaspores, cka kryemnistri i ardhshme i Kosovës ka premetuar biznimsenin nga Kosova Besi Benz se “eshte nje vertete qe nuk mund ta fshehim se deri tas diaspora shqiptare eshte injoruar nga qeverite e më parshme. Por, nga 11 qershori diaspora shqiptare ne Zvicer dhe kudo ne perendim do te kete nje vend te merituar si ne qeveri ashtu edhe ne parlamentin e Kosovës. Njëkesisht gjate mandatit tim si kryeminister diaspora shqiptare jo vetëm ajo nga Kosova por edhe nga Presheva, prej nga do qofshin ata, do te kene nje trajtim me te mire ku do te ndihmojme arsimin dhe integrimin e mergimtareve tane ne Zvicer dhe vendet tjera oskidentale. Biznismenët afarsitët nga Zvicra dhe vendet tjera te BE-së do te kene dyert e hapura per investime, per te ndihmuar, ndertuar ven dlindjen e tyre, qytetin dhe vendin e tyre”

Kurse, Biznismeni nga Gjeneva Besi Benz nga ky takim me dr.Avdullah Hoti ka premton Kryeministrin e ardhëshëm se “Kosovën do ta bëjme Zvicer, nese na jepni mundisi te invesotjme sepse deri tash qeverite ne Kosove kan abuzuar me parate tona ose nuk na kane dhene mundesi, rastin te investojmë, ta nderetojme vendin tonë..”

Besi Benz po ashtu, pas takimit me Z.Hoti, ai ka takuar edhe kretarin e Gjilanit Lutfi Hazirin me te cilin kane biseduar per roli dhe angazhimin e e diapsares shqipotre në Zvicer pas 11 qershorit në Kosovë.

Biznesmeni i njohur shqiptar miliarderi nga Kosova që jeton dhe vepron ne Gjenevë Besnik Benz bashke me vëllezrit e tij eshte i njohur për aktivitete dhe aksione humanitare ne Kosove dhe shiptaret ne Balkan. Kujtojme gatishmeirn e tij per dhuruar ekipit shqiptare, kuqeziunjve 1.000.000.000 CHF nese do te fitonin kunder Serbisë, sikur ndihmesat për Balllistin qe e dhezi Serbine em flamurin e Shqiperise etnike n’midis Beogradit. Se fundit Besi Benz ju eshte përgjigjur pozitivisht thirrjes së kompanisë Digitalb dhe ka premtuar 50 mijë euro dhuratë për Ismail Morinën, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Zvicra.