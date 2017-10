Nese eshte kjo foto nuk e marrur nga interneti “far russke” atëhere Ermira qe i dha vetes ere te keqe, pse nuk e qet emrin e saj ose para se te dal ne portale (ndshta edhe te prositura) pse nuk e hedhe ne gjyq. Neser, a thua edhe Xhaferi a do t edal me nje fota (cka do mashkull nga interneti) dhe te thte “ky eshte imituesi im” me bukuroshen seksi Ermira..qe nga shume kush kjo afere u itepretua se pa hander hudra, nuk te vjen era..

Ermira vete i rikthehet aferes. Shoqet e këshillojne “a të ka marre malli me dal ne gazeta ?. Ermira, ne ceckaj mecku!..”

Ermira Mehemti duket se i kthehet serish temes se njohur “Biseda erotike e deputes seksi Ermires me Xhaferin.” Megjthse eshte harruar deri dikund. Por, eshte e pakuptueshme pse Ermira i kthet kesaj tema?! A thua aq shume i paska djeg apo ka qejf me dal ne media.

Ok, zine se kjo na qenka vajza që imiton Ermiren në incizim ku disa portale dalin me nje foto te nje vajze te maskuar. Nese eshte kjo foto nuk e marrur nga interneti “far russke” atëhere Ermira qe i dha vetes ere te keqe, pse nuk e qet emrin e saj ose para se te dal ne portale (ndshta edhe te prositura) pse nuk e hedhe ne gjyq. Ky “zbulim” i vazes ngafotoja e paska emetuar deputeten e “halitshme” Ermiren se ka pas kohen ose kush e din cfare intersash fishen pas, meqe secili dashmire i Ermires do ta keshillonte “mori ti, ne ceckaj mecku”

Ok, zine se kjo ne “foto” na qenka vajza që imiton Ermiren në incizim, Po kush e emetoi Xhaferin?. Apo a ja ka shti ndemend edhe Xhfaerit qe edhe ai nerser ta qesin nje “emitues” te vete qe ta lahet para gruas, fëmjëve apo dashnoreve ?!, ka shkruar agjencia e lajemeev “Presheva Jonë”