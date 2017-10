Gjilan, 27 tetor -Diplomati i njohur amerikan, William Walker i njohur ne opinonin boteror si denoncues më i madh në opinionin ndërkombëtar i masakrave serbe në Kosovë, ate te Recakut.

Ambasadori Walker miku me i ngush i Ibrahim Rugoves dhe shqiptareve ka takuar biznimsenin e njohur kosovar ne Gjeneve Besnik BENZ.

Sipas Besnik (Ajeti) BENZ, nga ky takim me ambasadorin amerikan Wolkeri ka biseduar per situaten aktuale ne Kosovë, zgjedhjet e fundit dhe rolin ediaspores shqiptare. Nga Walker kuptova se ai perkrah fuqishem partine e Rugoves (LDK) arkitektit te pavavesise se Kosovës.

“Duke folur për zgjedhjet e fundit në Kosovë, ambasadori amerikan me tha se Lutfi Haziri e meriton te jet ne krye te Gjilanit i cili ka deshmuar se deri tash ka bere shume per këte qytet dhe gjilanasit me rretHinë. Duke folur per personalitetin e Lutfi Hazirit, ambasador ameriklasn me tha se ky njheri i duhet jo vetem Gjilanit, por edhe Kosovës dhe mbare shqiptarëve” ka dekjlaruar për agjencie e lajmeve “Presheva Jonë” biznismeni, milioneri i njohur shqiptar nga Gjeneva Besnik BENZ i cili special u gjenden ne zgjedhjet e fundit ne Kosovë si vëzhgues nga Zvicra, per te festuar fitoren e zoteri Lutfi Hazirit.

“Diaspora, motor i shqiptarëve dhe faktor kyq ndryshimeve në Kosovë” ka thene ambasador amerikan Walker ne bisede me biznesmenin e njohur shqiptare ne Gjeneve Besnik (Ajeti) BENZ.

“Si mik dhe ithtar në aspiratat shumë shpesh të frustruara të personave në komunitetet shqiptare amnembanë botës, kam vendosur të angazhohem në një përpjekje serioze për ta shtuar dhe zgjeruar ndikimin e diasporës në ato shtet nga të cilat shumë shqiptarë kanë migruar: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Preshevë, etj.”, ka thënë z.William Walker