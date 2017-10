LDK, rrespektivisht Lutfi Haziri ka pasur njëkohesiht ne je perkrahje te fuqishme edhe nga diaspora shqiptare sidomos nga Zvicra te prire nga bizensmeni, milioneri i njohur shqiptar ne Gjenevë nga (Lladova) Gjilani Besi BENZ.

Besnik BENZ: LDK edhe per 100 vjet do ta mbaje Gjilanin se eshte parti e Rugovës

Rifitorja e Gjilanit nga LDK eshte preitr me gezim te madh nga simpatizanbtet e kesja mabre qytetaret e saj te cilet kahperkrah me muzie e te shtena fishkezajarre e kane bere qiellin kuq duke festuar krah perkltah edh me kryetaril Lutfi Hazirin. E dis pse LDK nuk e lëshon Gjilanin edhe per 100 vjet, sepse Gjilanasit jane te Rugoves, arkitektit te pamavresise dhe shtetit te Kosovës e votuesit te Hazirit te LDJK-së..” thote Besnik Benz per agjencine lajmeve “Presheva Jonë” nga Gjeneva i cili ka shkuar enkas ne Gjilan per të votuar dhe festuar bashakrisht.

Lideri i Gjilanit , njëherit kreyter edhe per nje mandat ka deklaruar për agjencine e lajmeve “Persheva Jonë” se “Gjilani sot më 22 tetor, dëshmojë besëlidhjen e re dhe fitoren e bindshme plebishitare të LDK’së. Per kete fitore padyshim ka mewrita dhe falenderoj nga zemra edhe vëllezërit tane nga Lugina e Preshevës qe votuan masovikisht per mua..”

“Jam krenar qe ka foituar Lutfi Haziri ne Gjilan sepose e meriton. Kte fiotere e kemk diotur dhe e kemi pritur, meqe nujk doi t ekishim ardhur kot 2 mije km nga Gjee va per te votuar dhe festuar sopt ne Gjilan per lDJK-ne e INrahim Rugoves dhe basdhepunotin e tiohj Lutif Haziri., Unmer uroj nga zemra Lutfi Hazitr , kretarin e deritanishme dhe kryetarin e ardhshme te Gjilkanit si dhe qytret e Gjilkanit kete fioter te merituar dhe bindshme te partive tjera qe sot mbeten te vogla, “minotetet” ne qytetin tone..” ka dekalruar Besi BENZ para pak nje qasti për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”