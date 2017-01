Berisha reagon: Të bëhemi gati për dialog ose për luftë. Të mbrojmë vëllezërit tanë në Kosovë dhe Preshevë nëse sulmohen nga Serbia

“Nëse Kosova do të sulmohet, shqiptarët duhet të reagojnë si një komb i vetëm”. Për ish-kryeministrin Sali Berisha, shqiptarët duhet të mbrojnë Kosovën, duke ju referuar zhvillimeve të fundit, me ngritjen e murit në urën e lumit Ibër në Mitrovicë, si edhe trenin serb, që fatmirësisht nuk hyri në Kosovë.

Sali Berisha paralajmëron Beogradin: Larg duart nga Presheva

Beogradi duhet jo vetëm te nënshkruaj por edhe të zbatoj marrëveshjet me Kosovën te arritura ne Bruksel. Njekohesisht qeveria serbe duhet te heq dore nga politikat diskrminuese dhe provokimet me arrestime ndaj shqiptareve etnik ne Luginen e Preshevës” ka deklaruar lideri shiptra Sali Berisha për agjencine lajmeve “Presheva Jonë”

Krahina e Preshevës, pra tri komunat të cilat I cekët janë shumë keq, e dimë këtë se janë shumë keqe, sidomos viteve të fundit ku po mashtrohen në mënyrën më të pistë të mundshme nga Edi Rama dhe Vuciq. Shqiptarët e Preshevës duhet të jenë të bashkuar në artikulimin e pastaj edhe plasimin nëpër tryezat e bisedimeve dhe vendimmarrjes nëpër botë. Duhet të mos ndalohet të protestohet për shqiptaret e Preshevës, ka thne Berisha. Nëse shqiptarët atje bashkë me përkrahjen e qeverisë në Kosovë e Shqipëri nuk mund ta realizojnë bashkimin me Kosovë siç e keni kërkuar me 1,2 Mars 1992, atëherë le të bëhet maksimumi për njëfarë autonomie, e keni edhe ju AKSH-së, siç e kanë serbët e Kosovës AKS-së.

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Berisha i dha përgjigje deputetit Ben Blushi, i cili tha se nëse i shkëputet Veriu, atëherë Kosova është më mirë të bashkohet me Shqipërinë.

Por ndyshe nga Blushi, që e sheh si të dobët vendin tonë për t’i dalë në krah Kosovës, Berisha beson se shqiptarët duhet të bëjnë gjithçka për të mbajtur bashkë çdo territor. Deputeti demokrat tha se Kosova ka një status ndërkombtarisht të pranuar, dhe se pavarësia e saj nuk do të vihet në diskutim.

Por në “rast se banditë apo kriminelë sulmojnë” –siç theksoi ai, shqiptarët duhet t’i jenë krah. Berisha kërkoi nga Kuvendi i Shqipërisë që të marrë më seriozisht politikën e jashtme.

“Të bashkohen të gjitha territoret shqiptare kudo ku janë, doni të hyjmë në këtë proces?

Blushi tha se po pati ndryshime në kufij do të bashkohet Shqipëria me Kosovë. por jo, do bashkohemi anë e mbanë shqiptarë kudo që janë. Pse do t’i lëmë ne, të lopës janë ata? Ne pranojmë një ligj ndërkombëtar, paqen. Por në rast se ne futemi në spirale të tilla, në rast se banditë, kriminelë sulmojnë, ne dhe shqiptarët duhet të bëjnë gjithçka për të bashkuar çdo pëllëmbë, çdo territor. E kam theksuar disa herë, shqiptarët nuk do jenë të humbur. Por nuk është kjo! Shqiptarët duhet t’i qëndrojnë partnerëve të tyre, ligjit ndërkombëtar, sepse Kosova ka një status ndërkombëtarisht të pranuar, dhe as ne s’kemi pse bëjmë kombin zuzar, por kombin luajal, tha Berisha.

Berisha tha se këto marrëveshje duhet të zbatohet, dhe se nëse nuk ka dialog, përgjigja sipas tij është lufta.

“Dialogu dhe marrëveshja Prishtinë -Beograd është jetike për paqen dhe stabilitetin por është një çështje që ka dy rruge ose dialog ose luftë. Ato marrëveshje duhet të konsolidojnë procesin e paqes dhe të lënë pas armiqësitë e së shkuarës”, tha ai.

Berisha i bëri thirrje autoriteteve në Kosovë ta prishin murin në Mitrovicë.

“Muri është projekt i Serbisë së Madhe. U bëj thirrje autoriteteve kosovare ta shembin murin në Mitrovicë”, u shpreh Berisha.

Ish-kryeministri nuk la pa kritikuar edhe pasardhësin e tij Edi Rama për reagimin e vonshëm ndaj trenit serb në Kosovë