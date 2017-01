Beogradi nuk i don emigrantët. I përbledh qindra sosh nga Subotica e Serbia qendrore drejt Preshevës?!

Preshevë, 16 janar -Numri i emigrantve nga Siria ne ket vit nuk pritetj të ishte aq i madh per shkak dy faktoreve, nje per shkat ftoftit te amdh (dimrit) dhe dy per shkak se atyre, si Maqedonia edhe Serbia bashke me Hungarine i kane vene barriera ne te gjitha anet. Në qendren srehimore ne Presheve numri i tyre para ca ditesh ka qenë shume i vogël. Ketyre diteve nga Beogradi dhe Subotica kane ardhur qindra emigrantë. Keshut Qendra e pritjes për migrantët në Preshevë aktualisht ka rreth 980 njerëz, duke përfshirë më shumë se 250 fëmijë dhe të rinjtë deri në 18 vjet, shmica te ardhur ditve t efundit nga Serbia qendrore, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Mediat serbe kane gjetur disa perfaqesues te Organizata joqeveritare ne Preshevë te cilet thone keta emigrante gjoja jane të “siguruar me të gjitha kushtet për jetë normale gjatë dimrit: ushqim, kujdes shëndetësor dhe ngrohje, madje edhe qenkan formuar nje vedn per rekreacion me punëtori per argëtim të fëmijëve dhe të rriturve..” Në fakt dite me par ë mediat botrore dhe roganizata nderkombëtare ne rajon, madje dhe vete mediat serbe dolen publikisht se emigrantet ne Preshevë nuk kane as buke me ngrënë?!

Në fakt javët e fundit numri i emigrantëve që kalojnë kufirin mes Maqedonisë dhe Serbisë është reduktuar dukshëm dhe nuk ka ardhjeve në kufirin maqedon dhe për këtë arsye nuk punon fare qendra e prtije në Miratovc.

Aktualisht në strehimoren e Preshevës shumica emigrantë vijnë nga afërsia të Suboticës dhe Beogradit, të cilët ranë dakord për strehim nga gjendja e dobët e kazermave dhe parqeve. Me ketë del se emigranet jane persona non grata ne Serbi dhe ata “patjeter” duhet te strehon ne Preshevë.

Nese shefi OKB-së Antonio Guterres kur ai ishte në Preshevë gjate kohes kur ishte krye të UNHCR-së ner nje bisede per ahjenmcuine e lajemeve “Presheva jonë” ai kishte lavderuar e vlerësuar lart mikpritjen e qytetarëve të Luginës së Preshevës, bujarinë dhe solidaritetin e popullatës me refugjatët, a don t ethote qe tash Serbia t’i mledh kah jane e kah sjane keta refugajte dhe t’i përbledhe ne Preshevë ? sigurisht jo. Disa emigrante te kthher nga Beogradi e Subtica kane thëne se “autorititet serbe na kane kthyer me zor nga atje dhe nuk e dime as vetre pse. Po na kujtohet ky terren, na kujtohet ajo xhamia atje larg. N eautbuset na thonin se atje e keni am mire se keni vllzrit e juaj mujlimanë. Po xhamia kishte edhe ne Beograd. Ketu ne Preshevë kemi qenë njehere, nuk dime cka n dreqin na kthyen serish këtu ?!..”

Do shtuar se UNHCR dhe BE i ka dhuruar ditëve te fundit Serbisë mbi 50 milion euro për te strehuar keta emigrante, kuse Presheves asnje cent. De prapr se prape Presheva e sjkerte e lodhur, e rraskapitur e papune duhet të merret me ta ?! Autoritet serbe nuk i duan keta emigrante. me rre me mend, ata i perbledh nga Beogradi e Subotica permes argatëve te vet duie i gjetur strehim ne Preshevë ketyre emigrantve ne mesin e shqiptarëve te lodhur me hallet e veta te clet emigrante ne fakt kishin ikuar para 2-3 jave apo para nje muaji nga Presheva ne drejtim te Beografdit ?! Atja khthen serish nga atje, thuajse nuk paska vend ne qendra tjera ne Boegrad, Subticë, Nish e gjer e gjat nëpër Serbi?!, qe ne nje fare mënyre ne zhargonin politik kjo mund te quhet edhe si afrikanizimim i Lugine se Preshevës, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Komisariati i OKB-së për Refugjatë ka gjthnje ka shprehur shqetsimet e saj për shkak vrasjeve, kërcnimeve, rrahjeve, trafiqve me ta, si dhe kushteve jo te mira dhe mngedse sse uzshiqmit, sidomos te qumshtit per fëmije per cka sipas mediave ne Serbi ne Presheve ka pasur edhe raste te perhapjes së semundjeve si malarja, sida etj..