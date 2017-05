Beogradi krenohet me arin e shqiptarëve nga Kosova dhe Medvegja. Serbia ka rezervat më të mëdha të arit në Ballkan?!

Preshevë, 7 maj -Këshilli Botëror Gold publikuar një listë të re të vendeve që kanë rezervat më të mëdha prej ari, dhe Serbia merr pozitën 63 dhe vendi ka rezervat më të mëdha të arit në Ballkan, sipas Radio Televizionin e Serbisë. Por shtrohet pyetaj a thua sikur t’mos ishte ari i shqiptareve nga Kosova apo Medvergja, Serbia me 18.8 tona ari a do ta gezonte vendin e 63-të ? ka pyetur agjencia e lajmeve “Presheva jonë” e cila me poshte sjele disa fakte dhe argumente me shifra duke justifikuar thnien e njour “Trepca punon, Beogradi ndërton” (“Trepča radi, Beograd se gradi“)

“Trepca punon, Beogradi ndërton”- CIA: Kosova me e pasur dy fishe me shume se Serbia me nje pasuri prej 500 miliard $

Në radhë të parë janë Shtetet e Bashkuara me 8,133.5 tonelata, por vendin e dytë është Gjermania me 3,377.9 ton, dhe e treta nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) për 2,814.0 ton. Në mesin e dhjetë më të pasur janë Italia, Franca, Kina, Rusia, Zvicra, Japonia dhe Hollandën.

Kur është fjala për Ballkanin, Serbia ka më arin nga 18.8 ton dhe është vendosur në vendin e 63-të, e ndjekur nga Maqedonia në vendin e 77, e cila ka 6.9 ton.

Vendi 88 është Sllovenia me 3.2 ton, ndërsa Bosnja e Hercegovina me 3.0 ton renditet e 91. Mbi 98 të Shqipërisë me 1.6 ton, ndërsa në vendin e fundit 100 me 1.5 ton Mongoli.

konfirmoi CIA në një nga raportet e saj, e cila deklaroi se, sipas standardeve ndërkombëtare, Kosova është me vlerë dy herë më shumë se Serbisë, dhe se kjo krahinë jugore është me vlerë pesëqind miliardë dollarë, ndërsa Serbia me Vojvodinën pa Kosovën vlen vetëm dyqind miliardë dollarë.

“Unë mendoj se do të ishte mirë për të eksploruar zonën e minierës “Lece” fshta ky i Medvegjës, sepse ka potencial për gjetjen e depozitave të reja të arit – thotë Blagoje Spaskovski, menaxher i përgjithshëm i RTB Bor të Serbisë, ari shufra ari ose argjendi Foto: Pixabay, Jo vetem Kosova Lindore (serbet: Juzna Srbija) qe quhet here pas here si Lugina e Preshevës është me të vërtetë një vend i pasur, është nje toike “Gold”, ndryshe edhe kengetari yne i njour Arian Agushi se kishte marru emrin e tij rastesisht “Gold AG” sespe edhe kewnget por edhe origjine e ka nga “Gold”, shkruan sot agjencia elajemeve “Presheva Jonë”

Sipas të dhënave të fundit, 17.9 ton shufra ari, e cila arrin në rreth pesë për qind të totalit të rezervave valutore. Pr fdallim nga Maqedonia me 6.8 ton rezerva ari, me 3.2 ton të Sllovenisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, e cila ka tre tone. Në vendin e fundit eshte Shqipëria vetem me 1.6 ton ari, ndërsa Kroacia dhe Mali i Zi nuk janë në listën e vendeve.

Një ndërmarrje me emrin “Dunav mineral” në një vendbanim shqiptar me emrin Lece dhe Tularë në Komunën e Medvegjës, ka zbuluar miliona tonë ari dhe bakër. Sipas Yelloë Creek, thuhet se aty ka 547 tonë minerale prej ari.

“Në këto depozita është përcaktuar përmbajtjen e 0.22 gram për ton ar dhe 0.23 për qind bakër. Kjo është 1.260.000 tonë bakër dhe 120 tonë prej ari”, ka deklaruar menaxheri për hulumtime “Research Phil Fox”.

Nga keto shifra del qarte pse Medvegja e banuar dikur me shumice shqiptare, sot shqiptaret aty jane pakice “falë” spastrime etnike nga Beogradit. Banoret shqiptare të Medvegjës me nje papunesi dhe varferi me te madhe ne rajon, thone se “ne edhe pse po flejmi mbi ari, këtij ari ne nuk ja kemi pare hajrin kurrnjehre, sepse krejt Beogradi e ka hander dhe po e han me vite te tera. I shfni rruget tona, i shfini shkollat, infrastrukturen e dobët, Medvgja punon, Beogradi nderton..(Medvedja radi, Beograd se gradi)..” kane thënë qytetaret e Medvegjës për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”.