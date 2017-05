Beogradi i dërgon me zor emigrantët sirianë në Preshevë. Por, ata (rreth 600) sot kane ikur pa shej pa doke nga Presheva?!

Preshevë, 30 maj -Qendra e Pritjes në Preshevë është e vendosur aktualisht 570 emigrantë, që është dukshëm më pak se në fillim të vitit, njfotnton agencia e lajemeve “Persheva Jonë” duke ju redferuar burimeev te UNHCR-së ne Gjenevë.

Emigrantet; Kur shqiptaret po ikin nga Presheva, ky vend i nemun, pse ne me ndejur ketu ?!..

Mesohetse më pak emigrantë vijnë në qendrën e pritjes në Preshevë, dhe se shumë prej tyre janë duke u larguar nga qyteti, pasi duke humbur durimin në pritje për të vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian.

Në Preshevë per dlalim nga fluksi i madh i viteve te meprashme, sivjet ata vijnë në grupe-gripe te vogla nga FYROM te instaluar ne disa qendra ne Serbi sikur Shid apo Suboticë.

Do thklesuiat se autoritet sebr ebashke me ppoli cine dis ahre me zor i kisjhin sjellur qindra emigrante nga qnedrat e Shiti dhe Suborites me qellim te “aranazimirt*” te Lughine se Preshevës apo isjhin te padyesiruehsme per qyret serbe ne Shiq dhe Subotic. keto fakt e kane deshmuar edhe disa emigrante nga Sitia dhe Afganistani për aghencine e lajmeve “Persheva ” disa qendra te Serbise serbet nuk po na duan, prandaj edhe policia serbe nga Beogradi na ka sjellur me zor, pa dashjen tone, disa here ketu ne Preshevë.. Por, le tga dij ne mire ata, se ne as ketu se kem ndermened me ndejur, vec nese na lodhin për radiatori. Ne se kem ndermend te vendosemi as ne Presheve as ne Serbi, por drejt vendeve te BE-së. Ne skemi ikur nga vedni yne per t’u ven dsour ne Presheve edhe Serbi, per keshtu mjerim e kemi edhe ne Siri dhe Afganistan. Ne kemi lënë vendlindjen per dicka me mire, me pas pune dhe perspektive. Ai shqiptaret po ikin nga ky vend i nemun, pse ne me ndejur ketu ?!..” kanë thëne për agjenciene e lajmeve “Presheva Jonë” M.A dhe I.K nga Siria dhe Iraku.

“Ne nuk e dimë se ku ata shkojnë, por shumica thonë se po humbet durimin duke pritur për të, pasi Hungaria ka mbyllur kufirin, dhe se ata duan të kthehen në Greqi..” ka thën nje zyrtar tjeter im UNHCR-së

De thkeuiart seemigrantët në Preshevë jan ankuar se jedotjnme ne kushteb tejete te vhsitre mizerbale, te cilet kane vujatur edhe per uje e per bukë. Ata pyesin cfare beri Serbia me 50 milion euro dhurar nga UNHCR dhe BE ?! dedikuar emgrantëve ne Serbi dhe Preshevë

Qendra e Pritjes në Preshevë në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti janë vendosur deri në 900 refugjatë.