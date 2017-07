Preshevë, 29 korrik -Njëzet e pesë persona u plagosën pas një rotullii te autobusit në rrugën Valjevë – Bajina Basta në Rovni. Në autobus ishin Alpinistët që po kthehen nga nje serviuje. Pesëmbëdhjetë persoa kane amrrru lendime te renda te cilet ju janë deerguart ne urgjence për trajtimit në spital, njfton agejcnia elajemeve “Persheva jonë”, duke ju referuar burimeve te MUP-it serb

Bus i cli barte me vete 29 udhetar nga Kragujevac të cilët po ktheheshin nga Povlen eshte përmbysur sot pranë një dige Rovni, pesëmbëdhjetë kilometra nga Valjevo.

Pas dështimit të frenave, shoferi nuk kishte zgjidhje, pos te gjuhet drejt murit me gjthe automjetit përgjatë rrugës dhe u përpoqën për të ndaluar. Pastaj ka pasur një rtullim të autobusit n mes te rrugës në të cilën, përveç shoferit, ka pasur 29 anëtarë të shoqërisë Alpinistevce nga Kragujevci.

Rade Millosheviq i cli kihste qelluar ne këte autbus shpjhegon se shoferi ju kishte thene udhetzareve “breeej, frenat s jane kah me punojne mbajuni mirë…” Pastaj autbusi me gjthe njerez kah fluturuar anasgh, sakj trutrve her ene ate rruge her ene tjetren disa qindra metra larg, deri sa pèramoti n midis rrugës..” ka thënë Millosheviq.

tha Bojan Dimitrijevic se kaosit në autobus. “Pasagjerët Tronditje filloi të ankohem, dhe më e lehtë për të lënduar mua, për fat të mirë pa lëndime në atë kohë ne u organizuar dhe filloi të nxjerrë më shumë për të udhëtarëve të lënduar dhe të lëvizin larg nga autobusi, sepse ne ishim të frikësuar se nuk ka pasur derdhje benzinë, kemi frikë një shpërthim “, tha Dimitrijevic.

Të gjithë pasagjerët e dëmtuar janë marrë kujdesin e shumë shpejt në spital Valjevo. Ka pasur 25 udhëtarë prej të cilëve 15 u shtruan në spital.

Kristina Paramentić, pi-ar Valjevo spital, tha se dy persona të cilët kanë një lëndime të rënda trupore, të qëndrueshme në dhomën e emergjencës, njësinë e kujdesit intensiv në spitalin e përgjithshëm në Valjevo.

Nga 25 pacientët të regjistruar, 13 janë mbajtur në departamentin e kirurgjisë dhe ortopedi, në varësi të llojit të lëndimit. Ata janë kryesisht trauma të shumta, shëmbjet dhe thyerjet, tha Paramentić.

Ndërkohë, një nga dy pasagjerë të plagosur nga kujdesi intensiv në Valjevo, u transferua në Qendrën Emergjente të Beogradit.