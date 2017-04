Ate që nuk bëjnë shqiptaret e Preshevës, e bëjnë serbet e Beogradit. Mijëra protesutues para kuvendit te Serbisë kundër diktaturës!

Këta mijera protestues kunder regjmit dhe diktatures serbe nuk janër në Preshevë, prr midis Boegrdidt?! Shqiptaret e Preshevës s kane vakt me pretestue kunder dikatures serbe, diskrimnimit, për libra, diplomat, flamurin.. sepse ose jane “turrec” po humbasin imazhin në Serbi me protestue kuder “Braqave Karic” apo jane te zene me pazeret e veta, ne lufte për karrigë dhe qysh me t’ja shti nderskomsa dhe nxejrrur syte vëllaut vëllatë për pushtet ?!

Preshevë, 3 mars -Ende pa u shpallur mire rezultatat e zgjedhjeve presidneciale te se dieles ne Serbi, ne Boegrda ne oret embmejes ka shpethyer revolta gjithpopullore ne Serbi, ku ne rrugët e kryeqytetit serb, para kuvendit te Serbisë ne Beograd kane dalur mijëra protesta në Beograd, Novi Sad, Nish. Kragujevc por jo edhe në Preshevë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Përballe Parlamentit të Serbisë end ejan e dujke prtestuar mijera qyteatre, kryesisht studentë me moton “kundër diktaturës..”

Ne fakt kur shef keto protesta kunder diktatures serbe, te shkone mendja padyshim se ato kane shperthyer ne Preshevë (e jo ne Beograd) ku shqiptaret janë te shtypur dhe diskriminuar nga diktura e Beogradit disa here se sa serbë?!..

Turma iu përgjigj thirrjes bërë përmes Facebook dhe bllokuan trafikun në frontin e Asamblesë Kombëtare. Pastaj ai organizoi një shëtitje në rrugët e Beogradit, një protestë ka përfunduar rreth 22 orë para Kuvendit të Serbisë.

Si janë shpallur në këtë faqe interneti protestat Facebook do të organizohen çdo ditë prej 18 deri në 21 orë. Protesta të ngjashme u organizuan në Novi Sad dhe Nish. Sipas raporteve, Nis protesta është planifikuar për nesër në orën 20.

Ketë e kane thëne vazhdimisht edhe lideret e Preshevës te cilet vazhdimishjt kan reagura kunder kesaj diktature serbe sidomos ne prag te zgjdhjeve per te bere fushate sapër të fituar poena politikë, por ne fak të gjithe liderët e Lugines i kane “fletë” kesaj politike antishiptare te Beogradit kunder popullates në Luginë.

Shqiptaret e Presheves, e kemi fjalën liderucët nuk kanë vakt me pretestue kunder dikatures serbe, diskrimnimit, për libra, diplomat, flamurin.. sepse ose jane “turrec” po humbasin imazhin në Serbi me protestue kuder “Braqave Karic” apo jane te zene me pazeret e veta, ne lufte për karrigë dhe qysh me t’ja shti nderskomsa dhe nxejrrur syte vëllaut vëllatë për pushtet ?!

Për këte deshmon edhe akti se su ju hoq Preshevës lapidari i UCPMB-së pa asnje therre ne kembë, se si nuk e realizuan Referendumin e 1-2 marsit 1992, se si nuk prtestojne per librdta, për njiojen diplomave, për flamurin. para se te akzojme Tranene Prishtinën për “harresen e tyre ” Preshevën, duhet akuzuar mu lideret e Preshevës te cilet kane harruar vetevten, qytetarët e tyre.