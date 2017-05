Arkani, si Vucic, nip i shqiptarëve. Ja kush ishte burri i nanës së tij..

Preshevë, 28 maj -Alfa krimineli serb me emrin Zeljko Raznatovic i vrarë në fillim të viteve 2000 në Beograd i cili me banden e tij mori pjese ne krimet dhe gjonocidin serb ne gjitha luftrat ne ballkan (Kroaci, Bosnjë, Kosovë) të gjithë e njohim, por jo edhe aq sa duhet sidomos fmilajene dhe origjinën e ketij kopoli serb. Nëna e tij, para se të martohej me babain serb të tij, ishte e martuar me një shqiptar të njohur, por kesaj radhe nuk eshte gazetar i RTK-së, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

Me konkretisht, mesohet se nëna e Arkanit, Slavka Josifovic, para se të martohej me Velko Raznatovicin, ishte e martuar me luftëtarin partizan shqiptar, Meto Bajraktari, i cili ishte vrarë nga bashkëpunëtorët e anti-fashistëve në vitin 1943, gjatë luftës nacionalçlirimtare. Kete deshmojne edhe historianet shqiptarë.

Sipas publicistit kosovar Shkelzen Gashi, se ai që ka vra Meto Bajraktarin ka bërë një dëm shumë të madh se vrasjen e një personaliteti të veçantë të Kosovës. Ne mediat kosovare. pos Arkanit, eshte perfolur mjaft se edhe presidenti i i Srbise Aleknsander Vucic eshte nip Kosove per te cilin filtet se eshte i biri i nje gazetari të RTK-së

