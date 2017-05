Ardita Sinani, kryetare e Preshevës pret komesarin e qeverise serbe Stankovic. Për Jonuz Musliun thote se “ai nuk është miku im”?!

Preshevë, 3 maj -Kryetari i Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë Zoran Stankovic për here te pare sot zbret nga Beogradi ne Preshevë pas deklaratave kryetarit te KKSH për bashkimin e Preshevës me Kosovën. Komesari i qeverise serbe Stankovic sot eshte pritur nga kryetarja e re komunës së Preshevës Ardita Sinani, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Stankovic-Sinani pas takimit kane vbleresuar raporte te mira Preshevë-Beograd duke premtuar per nje bashkëpunim më të mirë midis pushtetit vendor në qytet dhe përfaqësuesve të shtetit serb.

“Ne biseduam për bashkëpunim më të mirë dhe zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Problemi më i madh në Preshevë papunësisë. Në veçanti, njerëzit e papunë të rinj që kanë mbaruar shkollën në Kosovë, Maqedoni ose Shqipëri, dhe kështu që ne ju kërkojmë të na dhe Ministrinë e Arsimit në lidhje me vlefshmërinë e diplomës së tyre ndihmojnë. Ata që kanë një diplomë nuk mund të merrni një punë dhe për këtë arsye ne kemi për të zgjidhur këtë problem ” ka phura Ardita Sinani.

Ndersa kryetari TK Zoran Stankovic ka thksuar se “kujtoi që se po merren me mnostifikimin e diplomave për të diplomuarit në Maqedoni dhe Shqipëri, ndërsa per ata në Kosovë jemi duke folur në Bruksel.” Merr me mend ky refren nga Beogradi dhe Prishtina eshte duke u degjuar qe plote gjashte vjet ?!

“Në Bruksel, do të zgjidhë problemin e diplomave nga Kosova dhe Metohija. Sa i përket diplomave nga Shqipëria dhe Maqedonia nuk është një problem, me procedura njohjes zgjat deri në tre muaj” tha Stankovic.

Ai ka thënë se situata në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë nuk është e tensionuar dhe se këto tri komuna kanë buxhet shtesë për këtë vit është 262 milion dinarë.

“Sipas buxhetit prej 95 milion paund shkoi në Bujanoc, 90 milion Presheva dhe rreth 36 milion Medvegjës. Ajo është për aq sa është e mundur, dhe ne presim që në të ardhmen të kemi edhe më shumë fonde dhe se ajo është përdorur për punësimin e njerëzve në këtë fushë..” ka shtuar Stankoviq.

Kryetari i Komunës së Preshevës Ardita Sinani nuk do të komentojnë deklaratat e fundit të Presidentit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Jonuz Musliu se ër bashkimin e Preshevës me Kosoven edhe pse popiulli8 i saj e kishte dhene verdiktin ne Referendumin me 1-2 mars te vitit 1992.

Madje Ardita Sinani eshte distancuar nga deklatrata e Jonuz Mislit për bahskim me Kosovë qe sipa ssaj “ai nuk është miku im. Ai është president i Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe Kryetar i Kuvendit Komunal të Bujanocit dhe unë jam kryetar i komunës së Preshevës. Unë dua për të zgjidhur problemet e komunës dhe qytetarëve, dhe deklaratat e politike nuk i komentoj”, tha Sinani.

Kryetari i Trupit Koordinues në përfundimin se autoritetet kompetente duhet të merren me këtë problem dhe, nëse është e nevojshme, për të marrë masa ligjore.

Pas takimit me Presidentin e Preshevës, kryetari i Trupit Koordinues në Bujanoc do të bisedojë me përfaqësuesit e serbëve nga zona.

Jonuz Musliu nuk pret komesarin e qeverise serbe Stankovic, zhvillon takime në qeverinë e Kosovës

Ndryshe, kryetari i KKSH-së Jonuz Mulsiu sot ne Prishunë eshte takuar me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, me të cilin ka biseduar rreth bashkëpunimit kulturor ndërmjet Kosovës dhe Luginës së Preshevës, veçanërisht rreth implementimit të mëtutjeshëm të memorandumit që MKRS-ja ka nënshkruar me KKSH-në

Lidhur me viziten e Zoran Stankovic ne Luginen e Preshevës z.Musliu për “Presheva Jonë” ka thëne në Prishtinë se “ka boll atje kush te takon me qeveritaret serbë. Jemi lödhur me kopallat e Beogradit. Nga ta ska gje vetëm fjalë e premtime. Ndryshe Lguina e Preshevës nuk do të ishte ne kete hall ku gjendet sot, vendi diskriminuar dhe i varfur në Evropë. ”