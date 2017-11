Dy pretendues te 24 dhjetorit per të qene kryetar te Preshevës ne percjelle te BIA-s dhe SUP-it para komune qe konsiderohen ne Presheve si te perkdhelurit e Beogradit

Preshevë, 16 nentor -Ne kohen kur popullata etnike shqiptare dhe disa lider te Lugines se Preshevës konfrom Referendumin te 1-2 marsit te 1992 kerkojn bashkimin e Medvegjes, Bujanocit dhe Preshevës me shtetin amë, Republikën e Kosoves, ne Presheve ka ende zëra që perspketivën e Lugines se shofin ndryshe, madje kah Beogradi, Serbinë, sikur eshte Ardiota Sinani dhe Shqiperim Arifi. Po keta persona qe ja kan mesyer me u marrur me politike, ne Prishtine dhe Tiranë, Lugines i thone shpesh Kosova Lindore, sidomos ne prag te zgjedhjeve? Ja cka thon e keta dy me posht per Politika dhe gazeta tjera serbe. Shqiperiam Arifi, pe rpoltika ka thënë se “ne shqiptaret e Preshevës duhet të trokisim në derën e qeverisë serbe, çfarëdo qoftë ajo..”

Arifi, migjes Rizë dhe hallës Arditë, në Politika të Beogradit, më 24 dhjetor t’i qojne ne pension eliten e vjeter politike qe Presheva ishte peng qe 27 vjet

“Zgjedhjet e caktuara për 24 dhjetor janë mundësi qytetarëve në pension politik dërgoni elitën e vjetër politike, e cila ka mbajtur peng Presheven qe 27 vjet..” ka shkruar gazeta e njohur serbe Politika e cila sjell nje interviste me kryerarin “tranzit” te Presheves Shqieprim Arifin te emëruar dite me pare nga shefje e qeverise serbe Ana Brnibc te titulluar: Shqiptarët duhet të trokasin në derën e qeverisë serbe (“Албанци треба да куцају на врата српске владе“), transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Nje mesimdhënëse e informatikes, qe tash pretendon postin e kyretares se Preshevës, qe faktr ishte njehere (dihet si kishte ardhur) po asut per mediat serbe te Beogradit ka thënë se nuk ka ndërrim te terriotereve, pamavresisht se akademik Qosaj dhe akademike tjer nga Presheva jone per kete, pamvaresist se eksperte amerikan jane per nderrim te territoreve.

Ku po deshiron që Preshevne ta fusin n’brinj të dhijës..?!

Por sipas Ardita Sinait, nje mesuese e informatikes Presheva duhet te mbetet nen Serbi. Qe sipas sipas kësaj zonje i bie “n’hmam t’hyrës pse u luftua, pse u derdh gjaku i shqiptareve, pse ranë deshmorët apo pse u organizua Referendumi gjithëpopullor i shqiptareve me 1-2 mars 1992?!. (Sinani: Mi Albanci Preševski doline koji živimo u Srbiji, očekujem dobre rezultate svih sastanaka održanih u Beogradu..” Stanković je naveo i da predsednica Sinani “očekuje i traži punu pomoć Vlade Srbije“) Ajo madje, para komesarit te qeverise serbe Stankovic, u distancua nga deklaratat e liderit nga Lugina, kryetarit te KKSH-së Jonuz Musliu i cili pa e permendur “Shqipërine e Madhe” ju tha troc Beogradit se “bashkimi i Shqiperise dhe Kosovës, pa Luginen e Preshevës nuk ka kuptim!, na felenderoni qe nuk po jua kerkojme Nishin kësaj radhe…”

Kurse akademikja ruse ne Gjenevë tri herë me shume shkolle se kjo Ardita, prof.dr. Anna Kondratyuk (qe nuk merr rrogë nga Serbia, por në Zvicër) qe njeh 6 gjuhe boterore, bile edhe shqipen, për agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” ka deklaruar se “bashkimi i Lugines se Presheves eshte nje proces legale deshi apo s deshi Serbia ta pranojë, pasi Referendumi gjithopullor te 1-2 Marsit 1992 eshe ne përputhshmeri me te drejten nderkombëtare dhe karten e OKB-s e cila ju garanton popujve autokon vetveNdosje.

–Deklaratave “bombë” te kryetarit te krahinës së Preshevës Jonuz Musliut ne agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se “bashkimi i Shqiperise me Kosovën i pakuptime pa Preshevën” dhe se “bashkimi i Lugines me Kosoven, nuk do te thote Shqiperi e Madhe pa Nishin” ka cuar peshe Serbinë, qe ka shkaktuar reagime pro e kontra jo vetem ata ne Beograd por edhe disa shqipfoles ne Preshevë. Por nga deklaratat e Musliut nuk trembën bash te gjithë, cka shumica e shqiptareve ne Lugine sidomos nga akademike nga keto vise shqiptare, jane mirëpritur dhe mbeshtetur sikur edhe nga nga ish-komandantë dhe ish-luftetarë te UCPMB-së por edhe nga disa eksperte nderkombëtare qe justifkojne në njëfare menyre ma argumente deklaratat e kryetarit te KKSH-së për bashkimin e Lugines së Preshevës me Kosovën.