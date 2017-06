Arben Gashi a kritikoi LDK-në kur thotë se Lugina e Preshevës s’ka nevojë për fjalë boshe?

Preshevë, 5 maj -Sikur me pare edhe sivjet gjate kesaj fushate zgjedhore LDK po perdor Lugine ePreshevës si karte per te marrur ndonje vote nga ta, sidomos per “emigrantet” ne Gjilan apo Prishtine e mjedise tjera ku jane te strehuar keta preshevare. Ne fakt LDK, kupto bashkeveqeverisja e perbashket ne nje qeveri me PDK-në e Hashim Thacin asnje premtim nuk e ka mabjtur e as nuk e ka realizar për Luginen e Preshevës duke u nisur nga rezoluta, as librat, as diplomat, as ato 50 milion eru qi i premtuan Lugners per kulture””

Veprimtari i shquar Adem Demaci ne një interviste për agjencine e lajmeve “Presheva jonë” i zemeruar dhe i zhgenjyer per manovrimet e liderëve kosovare dhe zhvillmet e fundit në Kosovë ka thënë se „Qeveria e Isa Mustafes po tradhton vetveten e leje më Preshevën po ben opazare m tokat shqiptare me shkiet e leje me me Preshevën ..”

Prandaj edhe Arben Gashi ka te drejte kur thote se Lugina e Preshevës s’ka nevojë për fjalë boshe. Pra keto fjale boshe u folën kryesisht nga Thaci dhe shefi i gashëve Isa Mustafa qe sa vite. menjehre pas vdekjes se Rugovësd, per shqiptaret e Lugines te cilet krah perkah me kosovaret ishin rreshtuar ne UCK ne frontet e pergjakshme perballe Serbisë per lirnë, pamvresine e Kosovës, derisa Arben Gashi n ate kohe me vëllezërit e tij “diplomat” te diplomuar pas lufte, ka qene a skane qene ne Kosovë te fshur nga luftimet, plumbat e ushareve serb (JNA) dhe ushatreve shiptare (UCK)

„Po e shifni se qeveria e Isa Mustafës s’po ka hall ta hjek macën prej persheshit..e leje më t’i ndihmoje vllaznit tanë atje ne Preshevë. Nuk kerkohet sy prej te verbërit…“ ka thëne Aden Demaci duke folur per ngercin dhe rolin e qeverise kosovare në Kosoën Lindore