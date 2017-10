Poetja e fjalës së shkruar erotike Boton librin e saj të tretë me radhë. Nesër bëhet promovimi i librit të saj me titullin ” Stërpikat e Qumështit ” Ceremonia fillon nga Ora 17:00 në Biblotekën e Qytetit “Hajdin Berisha”, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Pas “Meditime Rinore” dhe “Udhëtim nëpër Parajsë” nga autorja Antigona Gashi neser per lexuesin shqiptare autorja e vetme në Kosove me ketij lloj zhanri krijues, vjen me librin e trete. “Stërpikat e Qumështit ” titullohet libri i radhes i Antigona Gashi. Libri ende nuk ka dal në shtije pasi pritet që të promovohet ne Suhareke neser, me pastaj në Prishtinë, Zvicer e gjetiu..