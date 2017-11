Anila Kalleshi presidente e “Albanian Lifestyle Medicine Association” për Ballkanin ka ururar sot gjithe shqiptaret nga Presheva deri në Prevezë per Diten e flamurit-28 Nëntorin.

Anila Kalleshi: Tirana dhe Pishtina të bejne me shume per ata vëllezer tane në Preshevës e jo t’i përmendim vetem për 28 nentor

“Tirana dhe Pishtina duhet te bejne me shume per ata vëllezer tane, për ato toka shqiptare ne Lugine e Preshevës, meqe kam pershypjene se ata i kujtojme vetëm per 28 Nentor apo per festa tjera, sikur neve femrave vetem për 8 mars..” ka thënë sot për agjencine e lajemeve “Presheva Jonë” Anna Kalleshi.

Anila Kalleshi është një ndër drejtueset më të njohura për qendrat e dobësimit në Shqipëri. Për shkak të punës së saj të shkëlqyer, Kalleshi jo vetëm ka fituar një sërë çmimesh ndërkombëtare, por ka fituar edhe besimin e njerëzve që zgjedhin qendrën e saj për t’u dobësuar.

Do perkujuiar se dietarja jone e njohur Anila Kalleshi pasa cas ditesh eshte zgjedhur “Albanian Lifestyle Medicine Association”-ALMA (Jeta e stilit shendetesor shqiptar) për Ballkanin. Anila Kalleshi, ky emër i njohur i dietologjisë shqiptare duke mu vlerësuar lat misni i saj ju besu ky funskion i ri, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”