Anila Kalleshi presidente e “Albanian Lifestyle Medicine Association” për Ballkanin ka ururar sot gjithe shqiptaret nga Presheva deri në Prevezë per Diten e flamurit-28 Nëntorin.

Anila Kalleshi: Tirana dhe Pishtina të bejne me shume per ata vëllezer tane në Preshevës ejo t’i përmendim vetem për 28 nentor

“Tirana dhe Pishtina duhet te bejne me shume per ata vëllezer tane, për ato toka shqiptare ne Lugine e Preshevës, meqe kam pershypjen se ata i kujtojme vetëm per 28 Nentor apo per festa tjera, sikur neve femrave vetem për 8 mars..” ka thënë sot për agjencine e lajemeve “Presheva Jonë” Anna Kalleshi.

Anila Kalleshi është një ndër drejtueset më të njohura për qendrat e dobësimit në Shqipëri. Për shkak të punës së saj të shkëlqyer, Kalleshi jo vetëm ka fituar një sërë çmimesh ndërkombëtare, por ka fituar edhe besimin e njerëzve që zgjedhin qendrën e saj për t’u dobësuar.

Do perkujuiar se dietarja jone e njohur Anila Kalleshi pasa cas ditesh eshte zgjedhur “Albanian Lifestyle Medicine Association”-ALMA (Jeta e stilit shendetesor shqiptar) për Ballkanin. Anila Kalleshi, ky emër i njohur i dietologjisë shqiptare duke mu vlerësuar lat misni i saj ju besu ky funskion i ri, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”