Medvegjë, 17 tetor -Gjate qëndrimit ne Bujanoc ambasadori shqiptar ka takuar perfaqesuesit e pushteti lokal dhe qytetaret e Lugines, duke mos harrur këtu edhe takimet me autoritet shqiptare ne Medveghë. Nga gjitha keto takime vëllazërore ta ambasadorit shqiptar eshte diskutuar për situaten aktuale iu cili ka shprehur shqetesim per diskriminimin e shqiptareve etnik ne këto vise si dhe per papunesine dhe eksodin e madhe ne rajon, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Ilir Boçka, ambasadori i pare shqiptare qe viziton Medvegjën

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë ne Serbi, Ilir Boçka me bashkepunërtor ka vizituar Luginen e Preshevës duke mos harruar ketu Medvegjën. Zyrtaret nga Medvegja kane dejlaruar për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” se vizita e ambsadorit shqiptare nga Beogradi (500 km) ehste per t’u vleresuar, perderisa lideret nga Presheva e Bujanoci ju vejne merzi ta vizitojne vëllzërit e tyre në Medvegjë kurse per Vucicin e Dacicin shkojne shpesh per t’u takuar ne Beograd?!

Boçka, ne Medvegje eshte nje vizite me shumë se vizite, hisotrike sepse ai eshte ambasadori i pare shqiptare qe viziton Medvegjën. Pamvresisht se ata nga Prishtina Lugines i thone “Kosovë Lindore” nuk mbahet mend qe nje zyrate i larte kosovar (apo qofte ambasadar apo oficer e cka i thone atij..) ta ketë vizituar shqiptaret e Medvegjës?!..



Gjate vizites se sotme në Medvegjë ambasadori i Shqipërisë në Beograd z. Ilir Boqka ka takuar ndihmës kryetaren e komunës znj.Leme Xhema dhe z.Florim Sahitin nekryetar i Kuvendit me te cilët kane biseduar rreth situates ajktiulae politike dhe ekonomike si dhe avancimin e procesve zhvillimore të Medvegjës. Edhe me këte rast ambasadori shqiptar ka shprehur keqradhje per diskriminimin e shqiptareve ne Mevegje, sidomos largimin e te rinjeve nga kjo ane qe dikur ishte e mbushur plot shqiptarë , kurse sot e boshatisur nga ta.

Ndër të tjera, ambasadori u njoftua nga zonja Xhema por edhe nga drejtoresha e shkollës së vetme shqipe në komunën e Medvegjës Arlinda Kadriu për problemet me të cilat ballafaqohet arsimi shqip në Medvegjë.

Ambasadori premtoi përkrahje të parezervë nga ana e shtetit shqiptar për qytetarët shqiptar të Medvegjës dhe përgëzoi zonjën Xhema për liderizmin e treguar në mbrojtjen institucionale të popullatës shqiptare në Medvegjë. Nderesa Florim sahiti nga mabsadori shqiptar ka kekruar qe Medvegja dhje Lujgina te ndihmohe tme teskt shkollor ene gjuhen shqipe, pasi mungesa e ytre eshte edukshem. Njëkohesisht z.Sahitit nga ambasadori shipar sot ne Medevegjë ka kerkuar qe ne te ardhmen Shqiperia te pranoje me shume studentenga Medvegja dhe Lugian.