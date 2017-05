Ambasadori i shqiptarëve në Gjenevë “Skender Beu” pret një delegacion të gazetarëve nga Tirana, Prishtina, Shkupi dhe Presheva

Gjenevë, 6 maj -Me rastin e përvjetoprit te lindjes se heroit tone kombëtar, ambasadori i gjithe shqiptareve ne Gjenevë z.”Skender Beu” sot ka pritur nje delegacion te gazetarëve shqiptar nga Tirana, Prishtina, Shkupi dhe Presheva.

Delegacioni eshte prire nga Aleksander Cipo, kryetara i Shoqtes se Gazerteve Shqiptar (SHGSHJ) nga Tirana,., z.Cipa shoqerohej nga kolegu i tij Nefail Maliqi, kryetar i Shoqates se Gezetarëve Shqiptare ne Zvicer dhe BE si dhe kelege te tjera nga Prishtina, Shkupi dhe Presheva.

Delegacioni i gazetarëve shqiptare ne fakt sot kanë prituir tere diten per t ‘i dhene perparesi delegacioneve te ambasadave dhe konsultave nga Shqiperi apo Kosova qe ata se ta së pari te nderojne “Skendrebeun” buz liqenit Perle du Lac perbale afër OKB-së ne Gjenevë me rastin e ditëlindjes së Heroit, por fatkeqisaht si vite me pare, as sivjet askujt nuk ju kishte kujtuar tja benin nje vizite te tille domethnese horoit tone gjtihkombëtar.

Sidoqfte delagacioni i gazetarëve nga viset tona shqiptare te kryesur nga dy kryetar te shoqatave te gazetarëve shqiptare, kane vënë një tufë lule tek busti i tij që buze liqenit ne Gjenevë duke pekujtuar dhe dneruar herpoin tone ter gjithna kohrave. Gazetasret nje zoeri thanë se ky bust, ky bir i yne ne Gjenevë po i jep nder dhe krenari jo vetem shqiptareve por edhe “kryeyqtetit” diplomatik dhe Zvicres.

“Në Gjeneve ne me kolget tanë ishim per ta nderuar heroin tone kombëtar Skenderbeun i cili po perfaqeson denjesisht kombin tone ne këtë metropl evropina,. Skenderebu ne Gjeneve eshte me shue s enje bust, me shume se nje heroi i ynë, ai este dhe mbetet absador më i mire i popullit tone nga ballkani. Vizita te Skendereun e bëme bashakirsht me gazetare, koelge keta nga gjitha torjet tona etnike, perkunder asaj se ne këte qytet dhe Zvicer kishte së paku 3-4 ambasadore shqiptar nga Shqipëria e Kosova si dhe konzullata e kryetar shoqatas e asocionesh shqiptare qe fatakqesisht askënd nuk e takuam ne këte ditelindje tek busti i Skendrebut?!., nese jo për nje fjalim bole se paku per të kejtuar me nje një tufë lulesh tek busti i Heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu sot me 6 maj…” ka thëne per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” ne Zvicer z.Aleksander Cipa, kryetar i SHGSH nga Tirana.

Heroi ynë kombëtar, duke mbrojtur tokat dhe vlerat shqiptare, mbrojti edhe qytetërimin perëndimor, të cilit i takojmë. Lavdi i qoft! Me këto fjale gazetaret shqiptare u ndanë sot nga “ambasadori ” i shqiptareve në Gjenevë z.”Skender Breu” të cilet me pas shtruan nje darke n një nga restaurat me luksoze ne ketë qytet “Chez Remo”, pronar i nje shqiptari nga Mitrovica Remo Ahmeti e mbane me kater vëllezërit tjerë..