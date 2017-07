Preshevë, 28 korrik -Ylli i kinomatogarfise serbe Sasha Pantic i njohur si “kursagjija” apo si “siptar” muajve te fundit po kalon ditet me t eveshituira tz ejete se tij. Aktori serb i cli vazhdimisht eshte pare ne ekranet e televizioneve serbe ka pasur rolin e “siptar” i cili qe dje përqeshte shqiptaret, kurse sot, siq bejne me dije mediat serbe, është ne hall të madhe, e ka mbulur fukarallëku dhe ai eshte duke luftuar për një copë bukë. A thua pse nje aktore kaq i njohur ne Serbi te hjek keshtu per bukë, a thua ku ka hyre ne gjynah ky njeri?!, ka shkruar agjencia e lajmeve “Persheva Jonë”

Aktorët duhet të përballen në mënyra të ndryshme këngët e tyre për të parë dritën e ditës. Në mënyra të ndryshme për të shpik për të arritur një audiencë më të gjerë që do të paraqesë një realizim.

Pra me kete ndodhet aktori Sasha Pantic i njohur për serinë “Kursagjije”. I njohur si “siptar” eshte fotografuar duke shitur bileta në shëtitore e Budvas.

Aktori dserb rrugev et eketij qyteti ofron kalimtarëve bileta për shfaqjen e tij per te siguruar bukën. Në këtë mënyrë të komunikimit me audiencën, nuk ka asgjë të keqeu sespe edhe ai ka te drejtë për të fituar kafsahtene gojës, secili ne mënyrën e vetë.