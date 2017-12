Preshevë, 3 dhjetor -Nën organziminer MUP-it te Serbis¨èe polcia ne bashkepunim me xhandemarmerine diteve te fundit ka organizuar njhe aksion kunde rrkimit te orgnaizuar, ne kerkim te armve djhe drgoes. Ky aksion ka prekur dhjtar qytet dhe rjaone ne Serbia nga Suboptica de ri en preshve, njfton agejncioa e lajemeev “Persheva jonë”

Aksioni policor rezulotn me nje blanc te suksesshëm: Kapen 56 arme, 35 pistoleta, 2 raketa, 15 kg eksploziv, 5000 municion, 130 kg drogë.. Arrestohen 139 persona

Ministrisë Punevbe te Brendshme ne këte aksion arrestuan 139 persona në rezerva të ndara në disa qytete serbe në ditët e fundit. Të dyshuarit dyshohen për prodhimin ose shitjen e drogës, bartjen e paautorizuar dhe tregtimin me armë dhe eksplozivë.

Mesohet se 43 persona u arrestuan për posedim të paligjshëm ose për mbajtjen e armëve, duke përfshirë 14.5 kilogramë eksplozivë, dy raketa, 56 armë, 36 pistoleta dhe revole dhe gjashtë bomba. Më shumë se 5.000 copë municion u konfiskuan.

“Dua të theksoj, në veçanti, konfiskimin e 14.5 kilogramë eksplozivësh, prej të cilave 11 kilogramë u kapën nga aktiviteti i veçantë i njerëzve nga SBPOK në fabrikën Krušik. Një nga punonjësit u përpoq të dërgonte dhe të shiste më shumë se 11 kilogramë eksplozivë ushtarakë me fuqi shkatërruese” tha Ministri i Brendshëm Nebojsha Stefanoviç dhe falënderoi oficerët e policisë për një punë shumë të mirë, njofton Tanjug, transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Për shkak të një rasti në Valjevo, anëtarët e Shërbimit të Krimit të Organizuar arrestuan MG (35) dhe M. Z. (39), kur ata transportonin eksplozivë TNT, të fshehur në një trung, në një pikturë për pikturë.

Në rastin e N.N të arrestuar (35), në Beograd, policia gjeti tre dhe gjysmë kilogramë eksplozivë në derdhje, dy raketa me raketa dhe tre granata dore M-75.

Konfiskimi më i madh i narkotikëve ishte në Shabac, ku u gjetën 35 kilogram marihuanë, të paketuara në 34 paketa, duke shkaktuar arrestimin e një grupi prej pesë anëtarësh.

Policia në D. R. në Leskovc, gjatë kontrollit të banesës, konfiskuar rreth 13 kilogramë marihuanë, një pushkë gjuetie dhe Vagić për matje të saktë.

Nën dyshimin se ata u prodhuan ilegalisht dhe shituan drogë narkotike, dy të mitur u arrestuan në Beograd. Gjatë kontrollit të shtëpisë së tyre, policia gjeti rreth 600 gram marihuanë, një pistoletë, një vaginë për matje të saktë, 1.000 euro dhe 48.000 dinarë.

Në këto operacione të gjera të policisë, për shkak të krimeve të lartpërmendura, ka pasur arrestime dhe në Novi Pazar, Suboticë, Kragujevac, Kralevë, Smederev, Sombor, Pançev, Sremska Mitrovicë … Të gjithë të dyshuarit do të, siç thuhet, me kallëzime penale të sillen në prokurori. Aksione te tilla, ne ekrkim te armve dhe drgoes ka apsur dite me pare edhe ne Preshve, emqerats xhandermia kishte bastisur ne disa fshtara ku deshohej per amrmabjtje ilegale.