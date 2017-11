Kryesia e Lidhjes së Historianëve të Kosovës “Ali Hadri“ paska përkrahur (nese s eshte fushte post zgjedhore) pa rezervë dhe pasak përgëzuar kryetarin e komunës së Gjilanit, z.Lutfi Haziri, për vendimin që ka marrë për vendosjen e shtatores së Heroit të popullit nga karadaku i Preshevës Idriz Seferit në qendër të Gjilanit.

Heee moj Presheva e mjera moj Presheva mjerë, kush te ka qite me krye n’hi? Ti ke pas qene nje zoje e rande, Burrat e dheut te thirrshin nanë!.

Por studente dhe intelektual nga Presheva sot i kane deklaruar agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se nje shatore (jo lapidari, se kemi nje pevoje të hidur me kete emër) e heroit te maleve te Kradakut Idriz Seferi e meriton dhe duhet te ndertohet mu ne Preshevë. Sepse ne Gjilan mund te ndertohet pa kurrefare problemi dhe nje id e etiklle s eshte aq edhe aprtitike, bile eshte per t’u krtikuarf, pse nje projekt i tille eshte vonuar gati dy decenie pas clirmit te Kosovës ?!

Ideja per ngritjen e nje shtatore te heroit te karadakut Idriz Sferit ne Presheve e perkrahi akademiket e Luginës ne Prishtinë si dhe akedemiku prof.dr. Ramiz Abdyliu, histirian i njohur shqiptar, njohes i mire i zhvillimeve ne Kosovën Lindore. Vecakademikve edhe historianë e intelektuale tjere nga Lugina i kane thëne agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se nje shtatore e Idriz Seferit e ka vendin ne Presheve, sepse heroi yne aktivitetin e tij me shumë miqe dhe bashkepunëte e bashkeluftetare te kesaj ane e kishte shtrire dhe zhvilluar kryesisht ne Karadakun tonë kunder kralevines serbe dhe clirimit te trojeve shqiptare, natyrisht bashkimit te Lugines me Preshevën. Madje ndertimi i nje shatore si te heroit tone Idriz Seferit do te ishte edhe pergjigje, reciprocitet i ndedrtimit car dushanave dhe kraalve tjere serbe ne ve ne Vweri te ksoves apo ne Gracanicene Kosovës?!

Në vitet e 60/a (më 16 nëntor 1964) të shekullit të kaluar pushteti komunist i kohës kishte vendosur një shtatore, të një ushtari serb të panjohur në Gjilan.

Meqe jemi ne prag te zgjdhjeve ne Preshevë, ja psh agjencia e lajmeve “Presheva jonë” e e ke nje ide per lideret nsd eduan tik fitojne zgjedhjet e 24 dhjtorit, te cilet pretenfojne ta marrin n’Presheven n’dore. Pse nuk dalin me nje ide apo projekt serioz ta ngrisin shtatoren apo Idriz Seferit, te komandantit legjender te UCPMB-së – Lleshit apo te Skenderbeut ne qender te Preshevës.

Nese lideri nga Lugian e Preshevës Jonuz Musliu kerkon dhe insiston ndertimin e bustit te Skënderebut ne Nish pse keta lideret tjerë (“patriotat”) e Presheves apo Bujanocit nuk e ngrisin shatoren e Skenderbeut apo Idriz Seferit ne Preshevë, apo kete nuk e bejne qe t’i shkojnë per hatri apo per t’mos e hidheruar Beogradin apo ndoshta me spo guxojne me e zanë më llafin me ngritje te permenderove te heronjëve tane, pas atij lapidarit te UCPMB-së i cili deshtoi, ku lideret e Presheves mbeten si te dh…?! Nese kane frike te ndertojne permendorene Preshevë te heronjve, njerezve te luftes pse atehre nuk e propozojnë ndertimin e lfdtares tjeter te paqes Nene Tereza qe sdel bir nane me jam prish, apo as kjo s’po bojka, tash na nra ndermen, koka xhixha, kane frike se pastaj i del pune me kta me mjekrra.. Ksaj i thone kah tja qitsh penin s’ben, nuk e mbërrinë. Heee moj Presheva e mjera Preshevë, kush te ka qite me krye n’hi? Ti ke pas qene nje zoje e rande, Burrat e dheut te thirrshin nanë!