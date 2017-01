2.700 shqiptarë nga Zvicra të gatshëm për Kosovë, te veshin uniformën në front përballë Serbisë

Bernë, 20 janar -Kernimet e Serbise ndaj Kosovë ka bere qe edhe diaspora shqipatare te mobilizohet ne sherbim te adheur. Ata me me mjaft shtesim po i ndjekin zhvillimet e fundit ne vendlindje, meqe familjet e tyre jetojne atje. Agjencise së lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuar nga burmet e saj se ky numri i vullnetarëve qe kane shprehur gatishmerine te veshin uformen, te shkojne ne Kosovë mbi 20 mije te rinj per t’i bere balle ndonje sulmi eventual nga Serbia. Edhe në Zvicër ku rreth 300.000 shqiptarë, ata nuk janë të qetë. Mesohet se 2.700 shqiptarë nga ky vend jane vullnetare, te gatshme t’i pergjigjen fteses se insitucioneve te Prishtinës per mbrojtjen e integritetit të Kosovës.

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve nga shoqatave e asociacioneve të komuniteti shqiptar ne Zvicer ka mesuar se 2700 te rinj nga 27 kantonet e Zvicres (per kanton nga 100 te rinje) kanë shprehur deshiren tge veshin unformen ushtarake, që në bazë vullnetare të shkojne në Kosovë te mbrojne vendin e tyre ne arst sulmi nga Serbia. Këta vullenetarë nga Zvicra, pjesa dermuese jane nga Kosova, por ka edhe mergimtare nga Shqiperia, Maqedonie e Presheva.

Të shtunën e kaluar autoritetet e Kosovës ndaluan hyrjen në Kosovë të një treni që ishte nisur nga Beogradi në drejtim të Mitrovicës i dekoruar me flamuj serbë, me mbishkrimin “Kosova është Serbi” në 20 gjuhë dhe ikonografi mesjetare. Ky tren nga pala kosovare dhe nderkombëtar u cilesua provokativ.

Dhe që nga atehere pala serbe dhe kosovare harruan dialogun e Brukselit dhe diteve të fundit flasin me gjuhen e luftes qe ballkanit serish po i vjen ere lufte, ende pa u gjetur viktimat e luftes se fundit. Termn lufte oi pari e perdori presidenti serb Tamislav Nikolic i njohur si nacionalist ka provokuar serish permes nje sër deklarash qe u pa ne mediat serbe se “Do të shkoj në luftë në Kosovë bashkë me djemtë e mi”. Kjo retorike nacionaliste e Nikolicit me deklaratat per luftë beri qe kryeministrit serb Aleksander Vucic nga Davosi jo vetem tja terheq verjetjen, por edhe ja ndalo atij ta perdorin fjalën “luftë” . Ky vendim i Vucicit, duket se ishte nga presioni i nderkombëtar.

Ndyrshe liderë dhe ish lufëtarë te UCK-së dhe shoqata të dala nga lufta ne Kosovë e jashte te kercnuar nga Serbia e cila pretendon ta marre Veriun e Kosovës, sikur Rusia Krimean, ftojne popullaten, rinine per mobilizim per te mbrojtur integritetin territorial te Kosovës. Ndarje e Kosovës me Serbinë, serbet e kane peralajmeruar me një mur prej dy metra lart dhe mbi 300 metra te gjate te ngritur para nje muaji mes të qytetit te Mitrovices ne Veri te Kosovës ku ndane jetën e banorëve shqiptarë dhe serbë ne këte qytet problematik me plote provokime e protesta qe pas shpalles se pamavresise se Kosovës me 17 shkurter 2008.

Kjo gjendje eshte tenisonuar në rajon 0edhe me shumë diteve te fundit, ku autoritet e Beogradit kane derguar forca te medha luftarake ne brezin kufitar Serbi-Kosovë, ne vendabinmet shqiptare (siq i thone shqiptaret Kosovë Lindore apo nga serbet si Serbi jugore) ne ket brez kufitar prej 117 kilometrash. Ky tensionim i kesaj gjendje ne Kosovë ka bere qe edhe shqiptaret ne diaspore te mos rrijne duarkryq, ku jane leshuar apele e ftesa per moblizim dhe vullnetare ne mbrojje te kufijve te shtetit me të ri në Evropë Kosoves. Vuilenetarë te tille jane paraqitur nga SHBA-të, Gjermania, Franca e Zvicra..

2.700 te rinj kane shprehur gatishmerine te kthehen në baza vullnetare në Kosovë per të veshur uniformen ushtarake ne sherbim te atdheut. Sipas disa shoqatave ne Zvicer, nga cdo kanton kane shprehur gatishmerine te shkojne nga 27 kantonet nga nga 100 vullentare ne Kosovë, cka pjesa dermues e ketyre vullnetarëve nga Zvicra jane te rinje te papunë ose “pa letra” dhe mezi presin te kthehen ne Kosovë, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

“Une edhe para 20 vitesh kam qene ne luftë dhe tash jam ne gjendje te shkoje serish te mbroë atdheun tim. Disa bashkekombas te mi qe po shkojne ne Siri per te luftuar kot, tash e kane momentin per te treguar trimerinë…” ka thëne burri 48 vjecar P.K. nga Mitrovica i cili jeton ne St.Ggalen. Kurse nje shqiptar tjeter nga Prishtina R.B. thote se “une me 12 shoke jemi te gatshem per te shkuar ned sherbim te atdheut. Presim vetem urdherin nga institucionet tona. Une jam ne Zviëer qe 2 vjet e gjysëm pa letra, here punoj e here nuk ponoj. Ika nga Kosova se nuk kisha pune dhe perspektive. Nëse shkoj në luftë, une ashtu-keshtu nuk humbi asgjë, me qe familja ime atje jeton ne mjerim..”

Per krizën ne Kosove dite më pare e paralajmëroi edhe ministri i mbrojtjes Guy Pralinen. Ministri zviceran i mbrojtjes paralajmëron sipas të cilit “në Kosovë sërish do te ket krize dhe tensionim, e situatës, bashke me te edhe eksod të shqiptarëve, ata do të mësyjnë Zvicrën”. Prandaj sipas ministrit zviceran z.Pralinen “nuk eshte momenti i terhejqes se trupave helevetike-Swisscoy nga rajoni.”